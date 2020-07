Sanitizaron 300 espacios públicos

Ciudad Juárez— El Gobierno municipal informó que en los dos últimos meses la dirección de Servicios Públicos fueron sanitizados 300 espacios públicos, identificados por su gran afluencia, con el fin de evitar más contagios de Covid entre la población fronteriza.

Entre ellos se encuentran el Hospital General Regional No. 66, el Hospital General No. 70, Hospital móvil de recuperación Covid-19, Clínica No. 6 del IMSS, Clínica del IMSS No. 35, Hospital General del Ichisal, Hospital General del Issste, Clínica Santa María, Hospital Infantil de Especialidades, Hospital de la Familia Femap, Centro Médico de Especialidades; las unidades de la Cruz Roja Pronaf, Centeno y Salvárcar, además de las Unidades de Medicina Familiar 46, 47, 48, 50, 56, 62, 63, 64, 65 y 67 del IMSS.