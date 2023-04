‘Salvó vidas y ahora está preso’

Ciudad Juárez.— “Mi padre no estuvo presente en la estancia provisional Juárez la noche del 27 de marzo, porque él salvaba la vida de dos niños extranjeros al sacarlos de la celda donde se encontraba con los adultos; ahora está preso mientras al verdadero responsable le dieron la oportunidad de escapar”, afirma Tania Collazo, hija de Rodolfo, uno de los seis empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) sujeto a proceso por la muerte de 40 personas y las lesiones de 27 más.

La entrevistada, junto a su madre María Trujillo, está a la cabeza de la “marcha por la justicia”, la primera manifestación pública que realizan por el hombre vinculado a proceso.

El grupo salió por la tarde del sábado 15 de abril desde una plaza comercial y terminó en el exterior del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, donde permanece el esposo y padre al que no han visto desde el término de la maratónica audiencia celebrada el día 4 del mismo mes.

Tania asegura que el señalamiento de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) es falso, pues su padre estaba realizando el traslado de dos menores al albergue Nohemí Álvarez Quillay.

En la audiencia de formulación de imputación, la representación dijo que los oficios de canalización de dos menores de edad de nacionalidad guatemalteca están a nombre de Arnulfo Correa García.

Los documentos INM/ORCHIH/5907/2023 y INM/ORCHIH/5961, según la carpeta de investigación 491/2023, refieren que el responsable del traslado era Correa García y están signados por Daniel Goray Yosiaka, representante local del INM (también detenido), menciona el documento enviado por Jesús Rodolfo Villa Rivera, subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos.

Tania explica que Correa García era el responsable del traslado, pero no lo hizo por lo que al cambiar el turno su padre tenía entre sus pendientes el traslado y por ello sacó a los menores de las celdas donde permanecían por viajar sin ser acompañados por un adulto.

“Mi papá hizo el traslado y tenía el documento que le entregaron al recibir a los menores, pero dejó los papeles en el vehículo oficial que traía; cuando regresó a las instalaciones se puso a ayudar a sus compañeros y no se preocupó por recuperar esos documentos, que ya no aparecen, mientras que su compañero y un psicólogo del DIF declinaron presentarse a declarar como testigos”, narra.

El rol de horarios para la última quincena de marzo, signado por Daniel Goray Yosiaka, menciona que los acusados Rodolfo C. T. y Gloria Liliana R. G. estaban en turno de 8:00 de la noche a 8:00 de la mañana, y el sello de recibido del DIF tiene como fecha el 27 de marzo y la hora a las 19:15 horas.

‘Que no escondan a los culpables’

María Trujillo, esposa de Rodolfo, afirma que el arresto de su esposo es una injusticia.

“Ésa es nuestra inconformidad como familia. Pedimos justicia y que se aclaren bien los hechos, que se aclare esto, que los verdaderos culpables salgan, que no los escondan”, urge.

Explica que ya transcurrieron 17 días desde el momento en que fue enviado por su jefe, el contralmirante Salvador González Guerrero, a la sede de la FGR, donde se suponía que sólo iba a ampliar su declaración e iniciaron las irregularidades, pues lo retuvieron más de 16 horas.

Sólo hicieron tiempo para obtener la orden de aprehensión; una vez detenido, lo volvieron a ver en la audiencia de formulación de imputación y luego en la de vinculación a proceso.

Fue ahí como se enteraron de la magnitud de los cargos que pesan contra Rodolfo.

Fuera de eso, ningún responsable del INM les ha proporcionado información al respecto.

“Desde ahí no lo hemos visto, está detenido en el Cereso, a mí no me han dicho nada, no sabemos nada de él”, afirma la madre de familia.

Dice que como persona lamenta mucho las pérdidas de vida de los extranjeros dentro de las celdas cerradas con candado.

“Sí lo sentimos mucho por las víctimas, qué feo lo que pasó, pero mi esposo es inocente. Que investiguen bien, pero no quieren hacer nada”, asegura al referirse al desempeño de los investigadores de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República.

Requiere medicamento especial

Destaca que el detenido informó en la audiencia al juez federal de Control, Ernesto Cornejo Ángeles, que anteriormente sufrió una embolia y requería medicamento especial; sin embargo, la familia asegura que no se le ha proporcionado la medicina acorde a sus necesidades.

Trujillo afirma que la vida de su esposo y de la familia completa cambió radicalmente y no están bien ni física, emocional y económicamente.

Junto a ellas se encuentra una amiga de la familia, quien se declaró seguidora de la Cuarta Transformación y el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Me siento muy decepcionada porque siempre ha dicho el presidente ‘primero los pobres’ y ahora se están yendo contra los más pobres, contra los funcionarios más abajo y he escuchado muy malos comentarios del contralmirante, que daba las órdenes”, refiere la manifestante.

También dice que otro empleado, Roberto Gaytán, estaba de vacaciones al momento de los hechos y ahora cuenta con orden de aprehensión. Esta persona obtuvo un amparo de la justicia federal para cualquier orden de arresto, desde el pasado 10 de abril.