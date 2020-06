Salva vidas con una donación

Ciudad Juárez.- En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, pero también para mantener la reserva que necesita para cubrir la demanda del tejido en la ciudad, el Banco Regional de Sangre de la Secretaría de Salud llevará a cabo el próximo lunes una campaña de donación en sus instalaciones, situadas en la colonia La Cuesta.

Aunque la conmemoración es el día 14, la colecta de sangre será el lunes, por lo que personal del Banco Regional de Sangre emitió un exhorto a los juarenses para que acudan a donar con confianza, ya que en estas instalaciones se aplican al 100 por ciento todas las medidas de higiene para evitar cualquier problema sanitario.

Se tiene planeado que el lunes los pasen en grupos de tres, con el fin de mantener la distancia y otras normas de salud, dijo Lorena López, trabajadora social del Banco Regional de Sangre, quien agregó que los donantes pueden acudir de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 5:00 de la tarde.

López dijo que es importante la donación de sangre, pues la reserva de tejido en el banco es poca, ya que no se han podido hacer campañas debido a la cuarentena por la contingencia del Covid-19.

En promedio, a diario se entregan de 40 a 50 pintas de sangre a los hospitales, tanto públicos como privados, pero ante la falta de donantes, el tejido se está agotando. Para que el Banco Regional de Sangre se encuentre en condiciones aceptables en cuanto a reserva, se requiere de por lo menos 70 donaciones diarias.

Cada año se necesita un abasto de 12 mil unidades para satisfacer la demanda de sangre que se requiere en la ciudad.

López destacó que con cada donación se salvan tres vidas, ya que el tejido se divide en glóbulos rojos, plaquetas y plasma.

Comentó que el Hospital de la Mujer es el que más consume, luego le sigue el Hospital Infantil por los niños que están en tratamiento de oncología.

Los requisitos para los donadores de sangre son: peso mínimo de 54 kilos, no vacunas en los últimos 28 días, no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no estar embarazada o en período de lactancia, no estar consumiendo antibiótico, no estar desvelado, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no padecer diabetes.

Cualquier persona que tenga entre los 18 y 65 años de edad y cumpla con estos requisitos, puede ser donador de sangre y en 48 horas recupera el tejido donado, además de que no le causa ningún problema de salud, comentó.

Los donantes pueden acudir al Banco Regional de Sangre, situado en Sierra de Juárez y Manuel Clouthier, en la colonia La Cuesta.