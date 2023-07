Salva una vida en 25 minutos

Ciudad Juárez.- El Banco de Sangre Regional, a través de sus diversas campañas, promueve la donación altruista, una práctica que aún no está cimentada en la comunidad.

Al cierre de junio de este año, en la donación altruista participaron alrededor de 5 mil personas, mientras que en la de reposición fueron aproximadamente 4 mil 300, informó Lorena López Rentería, coordinadora de campañas de donación de sangre.

PUBLICIDAD

Expuso que el proceso para donar dura aproximadamente 25 minutos, y en las instalaciones del Banco de Sangre se verifica el contenido del producto con personal capacitado y equipo especializado.

“La donación altruista de sangre es una cultura que no tenemos en México, ya que somos el último país a nivel mundial en la donación, y pues la sangre altruista es más segura que la de reposición porque en esta última lleva un poco más de riegos, aunque haya filtros, por la necesidad de que el familiar lo necesita y puede mentir”, expuso López Rentería.

Detalló que durante este año ya alcanzaron el 56 por ciento de la donación filantrópica, a diferencia del año pasado, que fue de un 46 por ciento; mientras que en el 2021, debido a la pandemia bajó al 22 por ciento, y en el 2020 a un 25%.

María de los Ángeles Ramos Escobedo, de 54 años de edad, acudió a donar sangre para una amiga, sin embargo, desde hace 10 años lo hace de manera altruista.

“Me impulsa el hecho de que hay mucha gente enferma, y mucha realmente lo necesita, por eso me gusta venir a apoyar en ese aspecto; hasta ahorita, gracias a Dios no me ha tocado tener familiares muy enfermos, las veces que he participado son para cirugías menores, pero casi siempre lo hago por ayudar a otras personas”, dijo la entrevistada.

La coordinadora explicó que el proceso inicia mediante un registro, posteriormente se toma una muestra para una biometría hemática para analizar si el líquido se encuentra en óptimas condiciones, es decir, que no contenga alguna bacteria, virus o enfermedad.

Después, si son aceptados pasan a una entrevista médica para luego extraer en promedio 450 mililitros del líquido mediante unas básculas.

Este proceso tiene una duración de cinco a siete minutos, y con una bolsa se pueden salvar tres vidas, ya que se extraen plasmas, plaquetas y concentrado eritrocitario (CE), detalló la entrevistada.

Al concluir la extracción, la bolsa pasa por un procedimiento con el que se hace la separación de los componentes, luego se realiza el análisis de la sangre, se almacena, y podrá permanecer hasta 40 días, dijo López Rentería.

El Banco de Sangre atiende las necesidades de los hospitales públicos, y ante cualquier accidente o situación de emergencia deben estar preparados, por ese motivo promueven la donación altruista, enfatizó la coordinadora de campañas.

Los requisitos para donar sangre son: tener 18 años, menos de 65 años; si tiene tatuajes o perforaciones debió pasar un año, no ser diabético, no tomar algún antibiótico, no estar embarazada o lactando. Si se sometió a una cirugía debe haber pasado un año y no haber tenido una transfusión.

Quienes así lo deseen pueden acudir al inmueble, en el centro de salud Todos Somos Mexicanos, ubicado en la avenida Francisco Villa, zona Centro, en horario de 8:00 a las 12:00 horas y por la tarde de las 2:00 a 5:00. Hay que comunicarse al teléfono 620-5727 para obtener la cita.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx