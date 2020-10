Salva su vida Hospital Militar

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Tras ser rechazado en distintos hospitales, Abdiel Castro Martínez, de 27 años, logró salvar su vida en el Hospital Militar de Ciudad Juárez, de donde egresó la tarde de ayer tras vencer el Covid-19.

“Es una sensación muy fea, muy fuerte, no poder respirar, sentir que tu cuerpo no te responde. Yo empecé con calentura y después sentí el cuerpo cortado un domingo y para el jueves ya tenía una presión en el pecho. Fui al Seguro Social y no había doctores, no había disponibles en Urgencias ninguno”, narró quien fue llevado por su madre a la Unidad Operativa de Hospitalización Covid-19 del Noveno Regimiento de Caballería Motorizada.

Abdiel comenzó el domingo 4 de octubre con los primeros síntomas, que fueron cansancio, temperatura y dolor de cuerpo, por lo que acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde le dijeron que se trataba de una gripe.

Después, los síntomas continuaron con dolor de garganta, se le quitó el hambre, y acudió con un médico particular, hasta que el sábado por la mañana comenzó a tener problemas para respirar.

Después de llevarlo a tres instituciones en las que no era recibido, su mamá sólo veía cómo el semblante de su hijo, quien padece diabetes, iba cambiando en el carro.

“Fue muy desesperante porque él ya se me venía poniendo morado de que ya no podía respirar… le hablé a un hermano y su suegro dijo que él había escuchado de un testimonio de un señor que aquí le habían salvado la vida, que lo trajéramos para acá y aquí lo trajimos y aquí gracias a Dios, sin peros, sin nada, aquí luego luego me lo internaron”, narró Jazmín Adriana Martínez.

Después de dejar a su hijo con los labios negros por la falta de oxígeno, el domingo pudo verlo a través de una videollamada y “ya su semblante era completamente diferente, ya hablaba y ya era un hombre nuevo”, recordó su mamá, quien ayer acudió con su esposo, Efraín Castro González, para recoger a Abdiel del Hospital Militar.

Luego de ser trasladado hasta la puerta de la Unidad Operativa de Hospitalización Covid-19 en una silla de ruedas, el joven, quien trabaja como coordinador de cafeterías de maquiladora, se levantó para tocar la campana, como símbolo de que había logrado vencer el virus, entre aplausos del personal que se encargó de su salud mientras estuvo hospitalizado.

Después de ser sanitizado, Abdiel pudo finalmente darle la mano a su padre, con quien apretó fuertemente su puño, mientras compartía una sonrisa con su madre, para luego abrazarlos a ambos y caminar hasta su carro.

“Muy feliz, muy contentos de poder estar con mi familia, porque ellos son los que batallaron conmigo y los que literalmente sufrieron al igual que yo. Y ahorita muy contento por estar ya bien”, comentó tras ver a sus padres.

A quienes todavía no creen en el virus “que crean, les puede pasar a todos, yo en una oficina me contagié; ahora saliendo yo creo que nos podemos contagiar mucho más rápido y más fácil”, destacó.

“Hagamos conciencia de que el Covid está en todos lados, yo lo que sospecho es que me contagié en el trabajo. Las personas debemos trabajar, pero si no necesitamos salir, es mejor quedarnos en la casa y con nuestras familias y hacer conciencia”, dijo el fronterizo,

Aparentemente, Abdiel fue el único de su familia que se contagió, sin embargo, su mamá, quien también tiene diabetes, tuvo que tener cuidados especiales, por lo que era su papá quien acudía a la Guarnición Militar a preguntar por la salud de su hijo.

Mientras tanto, en su casa reforzaron los cuidados que habían comenzado al inicio de la contingencia de salud, que hasta ayer sumaba 9 mil 732 contagios en esta frontera, y 987 muertes.

“Sanitizar siempre la casa, como cuando empezó la pandemia, que nos decían que limpiáramos bien con Pinol, que desinfectáramos. En el trabajo de mi esposo le dieron botellas de sanitizante y eso usamos, el lavado de manos cada dos horas, gel, cubrebocas y no salir, nada más a lo más indispensable, al trabajo y para la casa”, aseguró su mamá, quien agradeció al personal del hospital militar por la salud de su

“Gracias a todos, las enfermeras y enfermeros con doctores y doctoras, por su atención y apoyo. Porque ellos son nuestros guardianes en la salud. Y sobre todo gracias al doctor Carrillo y a la enfermera Mónica Rodríguez porque fueron los que me ingresaron”, escribió el sobreviviente del virus antes de abandonar las instalaciones militares, donde agradeció también “al enfermero Ángel, a la doctora Jimena, y a todos” los que le ayudaron a convertirse en uno de los 3 mil 800 juarenses que se han logrado recuperar del virus.