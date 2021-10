'Salva' el planeta desde una app

Ciudad Juárez.- Con una aplicación móvil que permite a los usuarios crear y buscar eventos ecológicos a fin de proteger el medio ambiente de la ciudad, Brandon Villalva, estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), se posicionó como uno de los 20 mejores a nivel latinoamericano en el Concurso de Innovación de Aplicaciones Huawei.

Este año Huawei lanzó una convocatoria a nivel mundial con el objetivo de inspirar a los mejores desarrolladores a crear aplicaciones digitales que impacten en la experiencia de los usuarios y, por lo tanto, sean innovadoras. En la preselección de las mejores 20 propuestas a nivel regional –Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio, África y China– Brandon fue elegido.

“Al principio no me animaba a entrar, no sabía que podía ser uno de los mejores, pero me dije que valía la pena intentarlo y si no ganaba al menos aprendía, y cuando me di cuenta que sí quedé entre los 20 fue mucha sorpresa”, dijo Brandon, estudiante de cuarto semestre en Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITCJ.

Un día navegando por Facebook, Brandon vio la convocatoria de Huawei y decidió aplicar en la categoría de “Mejor aplicación de impacto social” para dar respuesta a un interés personal: siempre ha querido sumarse a las actividades locales que se realizan para apoyar el cuidado del medio ambiente, pero se le dificulta estar atento de todo lo que se organiza.

Por ello creó Ecoplanet, una aplicación que permite a los usuarios organizar y enterarse de eventos que buscan ayudar al planeta, se trata de conectarse con personas con intereses ecológicos y juntos compartir actividades como limpieza de parques, espacios públicos, además de plantaciones de árboles, entre otros.

Brandon aplicó a la convocatoria aunque nunca antes había creado una aplicación, pero contaba con el entusiasmo necesario para crear una, por lo que durante seis meses tomó cursos virtuales y, finalmente, con el apoyo de paquetes de desarrollo conocidos como Huawei Mobile Services en un mes logró darle vida a Ecoplanet.

“Simplemente selecciona la ubicación del evento que quieres crear en el mapa, añade información del evento como un título, descripción e imagen y espera a que otros usuarios en tu ciudad asistan al evento para cuidar el mundo de forma colaborativa”, señala la descripción de la aplicación que Brandon publicó en agosto.

Con base en la ubicación del usuario, Ecoplanet permite encontrar eventos ecológicos cercanos y brinda detalles como la fecha y descripción, además permite que los usuarios conversen entre ellos y registrar la asistencia a los eventos elegidos para recibir un recordatorio 30 minutos antes de que den inicio.

Ecoplanet actualmente compite con otras aplicaciones que brindan a los usuarios servicios como recetas de comida mexicana, facilidades para realizar un curriculum vitae e incluso para que personas con debilidad visual aprendan braille, entre otras de carácter educativo y ecológico.

Los resultados del concurso se darán a conocer en el transcurso de este mes –aún no hay fecha específica–, luego de que cada competidor sume cada uno de los criterios de selección: 80 por ciento será decisión de los jueces, el 10 por ciento procederá del voto del público y el otro porcentaje restante será a partir de las integraciones que cada competidor hizo de las herramientas que proporcionó Huawei para el desarrollo de la aplicación.