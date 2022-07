Salieron las armas al tratar de ordenar el agua en el Valle

Ciudad Juárez.— Los problemas de inseguridad en el Valle de Juárez han agravado la falta de gobernabilidad sobre el manejo del agua en la región, indica información del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

“No se ha podido organizar el módulo al cien por ciento porque no se puede entregar el agua bien en estos años, no hay orden en el Valle, no está ordenada la gente y cuando se quiso hacer algo allá en la zona de San Isidro (Zona Operada), salieron las armas, allí la autoridad necesita actuar”, dice uno de los testimonios recogidos en el libro “Sustentabilidad hidroagrícola en la era global. Una alternativa para el Valle de Juárez”, publicado por Gustavo Córdova Bojórquez, investigador del Colef.

PUBLICIDAD

El testimonio, se indica, es de un productor de esta región agrícola y fronteriza con Estados Unidos y fue tomado en agosto de 2018.

En el texto, la anécdota explica por qué “el Módulo 3 no ha podido consolidarse en cuanto a productividad y bienestar”, por falta de regularidad de los volúmenes de agua.

El libro, de 2020, expone que hay desorganización generalizada y que los usuarios de los módulos ubicados aguas arriba se rehúsan a que se les limite el agua de la acequia Madre, mientras que los ubicados en la parte baja del Valle se quejan de que no les llega.

“Los del Módulo 3, de Juárez y Reforma para allá, se quejan mucho de que no les llegó el agua (..) es capturada antes, el agua se aprovecha, desperdicia y ya no llega. En un distrito de esa manera (…) hay una tensión permanente que hace que no se pueda administrar un recurso”, dijo Córdova en entrevista.

“No existe la gobernabilidad, es ingobernable, ahorita el asunto de la gestión del agua, no hay presencia del Estado más que estadísticamente, tienen buenas intenciones y capacidad, pero no hay condiciones”, agregó el investigador.

Córdova fue consultado luego de que estadísticas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mostraron que el Valle ha perdido un 35 por cierto de tierra irrigada y un volumen aún mayor en el uso de agua, y que el Módulo 3, entre los municipios de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero y con el mayor número de usuarios, es el más afectado.

“Simplemente no hay autoridad en el Valle, nadie quiere hacerse responsable (…) no pueden porque se enfrentan con la delincuencia organizada y está de por medio la vida de ellos y de su personal y mejor se retiran, y es entendible, porque no hay una autoridad, no hay vigilancia adecuada, y aunque hubiera”, agregó Córdova en entrevista.

Ni Martín Murillo, jefe del Distrito de Riego 009, no la delegación de Conagua en Chihuahua respondieron una solicitud de información sobre problemas de gobernabilidad por motivos de inseguridad.