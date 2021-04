Salen a pedir por primera vez el voto

Ciudad Juárez— En recuperar la seguridad, austeridad republicana, pavimento, alumbrado y la familia se concentró la mayoría de las propuestas de los candidatos al Ayuntamiento que ayer iniciaron campañas junto con más de 100 aspirantes a la Sindicatura y 10 diputaciones locales sólo en el caso de Juárez.

Entre caminatas a oscuras en calles llenas de baches en el extremo suroriente de Juárez, frente a la antigua Presidencia en la colonia Centro, con oraciones y recorridos por comercios, salieron a pedir por primera vez el voto los contendientes que buscan la alcaldía.

Ofrece Cruz gobernar con austeridad republicana

En un evento multitudinario que reunió a más de 250 personas, el abanderado por Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Morena, Cruz Pérez Cuéllar, caminó entre calles oscuras y llenas de baches en el bulevar Talamás Camandari y Fundadores apenas entrada la medianoche.

Desde ahí ofreció a los juarenses una nueva forma de gobierno. Enfatizó que gobernará con “austeridad republicana” y dijo que su administración se caracterizará por hacer una gestión de manera constante e incansable.

“Con mucho trabajo vamos a transformar a Ciudad Juárez, cumpliendo con el principio de no robar y no traicionar, porque yo aspiro a ser un presidente municipal que no solamente administre, sino que ejerza un liderazgo que por primera vez en muchos años no traicione a nuestra comunidad, un liderazgo que se base en la honestidad, la cercanía y mucho trabajo”, comentó.

Destaca ‘El Güero’ Martínez presupuesto participativo

Rodolfo Martínez, de Movimiento Ciudadano, tuvo complicaciones con el clima de la mañana de ayer, que le impidió hacer volar un zepelín y cuatro globos aerostáticos en cinco puntos diferentes de la ciudad de manera simultánea.

Ya más tarde, en una conferencia de prensa, arrancó su campaña al Gobierno municipal acompañado de excolaboradores del Partido Revolucionario Institucional, como su suplente en la fórmula, Jorge Quintana.

“Me siento muy orgulloso del equipo que se formó, me siento muy orgulloso de tener a Jorge Quintana de suplente, porque también hay que recordar que ha sido de los mejores rectores de nuestra máxima casa de estudios en Juárez, y también, por qué no, aprovechar la gran experiencia que tiene Sergio Belmonte de comunicador, porque pocos comunicadores en Ciudad Juárez como él”, dijo en conferencia de prensa.

“Y también se nos olvidó mencionar a alguien muy importante que también va a ser pieza clave, que también me van a decir que por qué lo invité: el mejor coordinador de campañas que tiene Ciudad Juárez, y se trata de Luis Alfredo Murguía Lardizábal”.

Se enfocará Mocken en prevención de delitos

Por el PAN-PRD, Javier González Mocken hizo un mitin frente a la casa de Juan Gabriel en 16 de Septiembre y calle Perú, y luego el grupo lo acompañó a la sede del partido blanquiazul.

Ayer en conferencia de prensa aseguró que reorganizará la Policía municipal desde un “punto de vista orgánico interno”, siguiendo el programa de certificación que en 2016 recibió la corporación, según manifestó.

“Hay un tema de operatividad que también estamos nosotros percibiendo, ese tema de operatividad se debe a la prevención de los delitos que no se está haciendo una intensa actividad por mejorar las condiciones de los jóvenes, el tema del deporte, de la propia vigilancia que conforman los cuerpos policiacos estatales y municipales”, dijo.

Señaló que la descoordinación con la Federación y el Estado ha traído como consecuencia una política interna que no está ajustada a la operatividad eficiente, “como que mil policías de dos mil estén ubicados en puestos administrativos”, dejando la supervisión de toda la ciudad sólo a 320 efectivos en tres turnos.

“Eso significa que hay un descuido total para una población que tiene un millón y medio de habitantes”, apuntó.

Presenta Adriana Fuentes cuatro ejes de trabajo

La candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Fuentes Téllez, aprovechó el primer minuto de ayer para arrancar frente a la antigua Presidencia municipal acompañada de su suplente Aurora Máynez, de Carlos Morales, candidato a la Sindicatura, y los integrantes de la planilla de regidores, así como de las dirigencias del instituto político.

Portaba un collarín que le regalaron vecinos de Riberas del Bravo con la leyenda “No al BRT”. Ayer en la mañana presentó su carta de cuatro ejes de trabajo que se basan en “Un Juárez para Vivir bien”, “Un Juárez en armonía”, “Un Juárez para disfrutar”, y “Un Juárez para prosperar”.

Aquí propone la reactivación del sistema de cámaras y vigilancia en toda la ciudad para inhibir delitos, así como emprender un programa de limpieza y de reciclaje en callejones, baldíos y vialidades. También propuso la creación del programa municipal “Mujeres sin temor” que, dijo, convertirá la frontera en ejemplo internacional de la defensa y protección de todas las mujeres, además de la implementación de un programa de estancias infantiles vecinales que dará desayunos escolares para los niños y niñas.

Marisela Sáenz implementará operativos de seguridad

“Para asegurar la integridad de las mujeres trabajadoras, implementaré operativos de seguridad afuera de sus lugares de trabajo”, expresó en su inicio de campaña la candidata del Partido Encuentro Solidario (PES), Marisela Sáenz, en la colonia Francisco Villa.

La abanderada hizo un recorrido por las avenidas Óscar Flores Sánchez y eje vial Juan Gabriel, donde estuvo saludando a los comerciantes de un mercado popular, y desde ahí manifestó que la seguridad de las mujeres será su prioridad. Planteó la realización de operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la entrada y salida de las maquiladoras.

“Los problemas de Ciudad Juárez son muchos, por ejemplo mi colonia carece de pavimento, de alumbrado público, de espacios verdes para el sano esparcimiento de los niños, y eso tiene que cambiar con la llega a la Presidencia de una mujer del Partido Encuentro Solidario”, expresó.

A favor de las bondades de la vida: Benavides

El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Rudy Benavides, fue bendecido por pastores de iglesias evangélicas de Juárez con los que tuvo un encuentro en el que le dieron el espaldarazo.

El aspirante, quien también es pastor, tuvo una reunión con integrantes de la organización Alianza Ministerial, quienes oraron por él para darle la bendición, sabiduría, y “guianza de Dios en esta asignación de 35 días” rumbo a la Presidencia de Juárez.

“Mi gobierno estará a favor de las bondades de la vida y de la familia”, expresó a los presentes. “Esa será nuestra bandera”, dijo. Y abundó que, en su gobierno, la Dirección de Asuntos Religiosos será administrada de una manera correcta, con la persona idónea y competente, “y esta vez no será elegida por favoritismo”.

Máynez busca crear otro Chamizal

A las nueve de la mañana de ayer, una lluvia que cayó sobre la ciudad arruinó el arranque de campaña del candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), Misael Máynez, planeado en el jardín de un salón de eventos, pero el acto no se detuvo, pues al realizarse adentro, improvisado, propuso la creación de otro parque como El Chamizal, pero en la entrada de Ciudad Juárez.

Lo anterior, dijo, para que las familias de ese lado de la ciudad que están alejadas del principal pulmón también tengan acceso a áreas verdes. Es una de sus principales propuestas.

En obra pública, Máynez comentó que de llegar a la alcaldía construiría otra entrada a la ciudad, un libramiento que conduzca al bulevar Francisco Villarreal Torres, y también aseguró que hará una conexión de las vías del ferrocarril hasta la zona de la maquiladora Electrolux para facilitar el transporte a la industria y disminuir el tráfico vehicular que esto genera.