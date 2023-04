Salen a exigir justicia por empleado del INM detenido por incendio

Ciudad Juárez.- Familiares de Rodolfo Collazo de la Torre, uno de los tres empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones –ambos dolosos- contra migrantes encerrados bajo llave en la estación provisional Juárez, realizaron una protesta este sábado para exigir justicia. En una marcha que inició en la plaza comercial Gran Patio y concluyó en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, la familia y los amigos hicieron público su apoyo al servidor público retenido por 16 horas desde el 29 de marzo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) hasta el día 30, cuando le ejecutaron la orden de aprehensión. María Trujillo, esposa de Rodolfo, dijo que es una injusticia la que se está cometiendo contra su esposo, al afirmar que está detenido injustamente. “Esa es nuestra inconformidad como familia. Pedimos justicia y que se aclaren bien los hechos, que se aclare esto, que los verdaderos culpables salgan, que no los escondan”, urgió. Explicó que desde el momento en que fue enviado por su jefe, el contralmirante Salvador González Guerrero, a la sede de la FGR, a ampliar su declaración iniciaron las irregularidades, pues lo retuvieron más de 16 horas y una vez detenido, lo volvieron a ver en la audiencia de formulación de imputación y luego en la de vinculación a proceso. Fue así como se enteraron de la magnitud de los cargos que pesan contra Rodolfo. Fuera de eso, ningún responsable del INM les ha proporcionado información al respecto. “Desde ahí no lo hemos vistos, está detenido en el Cereso, a mi no me han dicho nada, no sabemos nada de él”, afirmó. Dijo que lamenta mucho las pérdidas de vida de los extranjeros dentro de las celdas cerradas con candado. “Sí lo sentimos mucho por las víctimas, qué feo lo que pasó, pero mi esposo es inocente. Que investiguen bien, pero no quieren hacer nada”, aseguró al referirse al desempeño de los investigadores de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República. El detenido notificó en la audiencia al juez federal de Control, Ernesto Cornejo Ángeles, que anteriormente sufrió una embolia y requería medicamento especial, sin embargo, la familia asegura que no se le ha proporcionado la medicina acorde a sus necesidades. Trujillo afirmó que la vida de su esposo y de la familia completa cambió radicalmente y no están bien, ni física, emocional y económicamente.

PUBLICIDAD