Sale primera generación del programa ‘Va de Nuez’

Ciudad Juárez— Un grupo de 40 adolescentes se graduará de secundaria este sábado, en lo que será la primera generación del programa Va de Nuez, promovido por Techo Comunitario con el apoyo de otras asociaciones civiles.

Además de los jóvenes que se gradúan, otros 16 están en el proceso formativo, pues les falta acreditar algunas materias, ya que ellos empezaron a trabajar desde un proceso de alfabetización, dio a conocer Mariana Soledad Loya Parra, directora de la asociación.

Asimismo, destacó que un resultado importante fue que 17 adolescentes de los que han concluido su formación ya están incorporados para estudiar la preparatoria.

La graduación de esta primera generación será en las instalaciones de Techo Comunitario, en calle Del Herradero y Tres Castillos #9704.

Mariana Soledad dijo que el 2021 ha sido un espacio en el cual las instituciones civiles se han adecuado a la nueva normalidad al igual que la ciudadanía juarense, y en agosto de ese año se inició una secundaria de segunda oportunidad.

Explicó que este programa se puso en marcha con la participación de los adolescentes que tuvieron diferentes problemáticas en su etapa estudiantil, y como consecuencia de ellos tuvieron que desertar de este nivel académico.

Comentó que entre las causas por las que dejaron la escuela se pueden mencionar el bajo nivel académico de los participantes, la falta de recursos para seguir con sus estudios de nivel secundaria, la violencia intrafamiliar y social, además del ‘bullying’.

Dio a conocer que con la currícula en la cual se trabajó con los adolescentes, se llevaron a cabo sesiones educativas, actividades culturales, artísticas y deportivas; talleres de habilidades para la vida, sesiones terapéuticas para llevar a la par su fortalecimiento mental y educativo, además de talleres de computación y excursiones.

Los estudiantes fueron acrecentando sus conocimientos y su contexto sociocultural, en el cual adquirieron destrezas y habilidades para que en un futuro inmediato tengan un apoyo en su grupo.

“Estamos entusiasmados con el inicio próximamente de la segunda generación, gracias al apoyo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y la Secretaría de Educación y Deporte del Estado”, afirmó la representante de Techo Comunitario.

“Me he sentido demasiado acompañada aquí en la escuela, ya que me apoyan de verdad cuando les pregunto algo, ya voy casi a terminar, sólo me falta subir un poco más en mi lectura”, dijo sobre el programa la estudiante Mary Sulvaran.

