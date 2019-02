Sacrifica su lonche por niños con hambre

Ciudad Juárez- “La primera vez que un niño comió caldito con verduras se soltó llorando, dijo que pensaba que nunca iba a comer eso”, contó José Alfredo Robles Díaz, iniciador del comedor infantil “Vida de Servicio” en el fraccionamiento Villas de Alcalá desde el 10 de diciembre del 2013.

Todo comenzó cuando en varias ocasiones notó que su hijo pequeño volvía de la primaria muy hambriento a pesar de enviarlo con burritos para el recreo, por lo que un día le cuestionó qué ocurría con lo que su madre le daba para lonche, y el menor expuso que los regalaba a sus compañeros porque sólo tenían una comida al día.

“Honestamente no le creí, yo le dije no puede ser, no creo, y él me dijo ‘es verdad papá, si gustas te puedo conseguir la dirección de ellos para que vayas a visitarlos’ y sí, nos la consiguió. Fuimos a visitarlos, les llevamos una libretita y miramos la necesidad que había en sus hogares, para toda la semana tenían una cartera de huevo y un kilo de frijol, y eso me quebró, a mí y a mi esposa”, relató.

Narró que las condiciones en que la mayoría de los menores del sector viven, son muy vulnerables y hay menores que incluso van a la escuela con tenis y zapatos rotos, además de la pancita vacía.

Así nació la misión de alimentar a quienes más lo necesitan. Una olla de atole y una pequeña canasta con 60 burritos hicieron la diferencia un día a la semana afuera de una escuela, pero en menos de 10 minutos se terminó todo y eso fue el indicador de que no bastaba para cesar el hambre de los niños.





Instalan centros de acopio para comedor



“Decidimos hablar con los niños y decirles que todos los miércoles empezaríamos a darles alimento, unos burritos en frente del parque, en una casa que estaba por ahí, y sí, cada miércoles llegaban los niños bien contentos porque iban a comer burritos, y ya después nos preguntaron si no íbamos a abrir otro día”, contó.

“Yo fui viendo la necesidad que día con día iban más niños y decidí hablar con unos amigos y empezamos a ir a los cruceros a pedir apoyo, tomamos una foto de lo que usábamos como comedor y lo que sacábamos compramos despensa”, dijo Robles Díaz.

Con esta acción, dio aviso a los menores que podrían tener un desayuno, almuerzo y comida gratis, ya no un día sino tres, lunes, miércoles y viernes, hasta que una persona se acercó, se le mostró el hambre y la necesidad del área y donó despensa por un año, con lo que se pudo ampliar su deseo de lunes a sábado.

“Hay niños que su mochila era una bolsa de Smart y hemos pedido apoyo y gracias a Dios la gente ha respondido y por eso estamos haciendo esto, sigue habiendo mucha necesidad”





Buscan apoyo de la comunidad

Sin embargo, pese a las buenas intenciones y el constante tocar de puertas, la necesidad no ha cesado, por lo que este fin de semana el comedor pondrá dos centros de acopio en la ciudad para recibir donativos de todos los corazones que deseen apoyar a esta causa.

El primer punto es un gimnasio ubicado en el 7013-3 de la calle Fray Pedro de Gante en la colonia San Lorenzo, de 7:00 a 12:00 de la mañana y de 15:00 a 21:00 horas, y el segundo sitio será en Plaza de las Américas a un costado del supermercado, de 11:00 a 18:00 horas.

Expuso que principalmente se pide alimento no perecedero, arroz, frijol, huevo, azúcar, papa, aceite, condimentos, carnes y pollo para caldos, artículos de limpieza, y también voluntarios que se comprometan a apoyar con el gas para el tanque estacionario, así como ropa y zapatos para niños.

Si usted desea apoyar puede acudir a los puntos mencionados o bien, al comedor situado en el 1594 del fraccionamiento Villas de Alcalá, calle Villas Guerrero.





[email protected]