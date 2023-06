Sacan vochos a pasear por su día

Ciudad Juárez.- Mafia Volks, club de ‘vochos’, llevará a cabo la novena caravana en el marco del Día Internacional del Volkswagen Escarabajo, el cual se conmemora el 22 de junio.

La reunión del convoy será hoy, domingo 25 de junio, en el estacionamiento de S-Mart Aeropuerto en punto de las 8:00 de la mañana, y a las 9:00 de la mañana saldrán del lugar para desfilar por diversas calles de Juárez.

Además de la gala de los vehículos clásicos, los cuales fueron fabricados en México a lo largo de cuatro décadas, el club efectuará un acopio de despensas para repartirlas en un asilo de adultos mayores.

Moisés Patiño, organizador de la caravana, mencionó que el evento es sin fines de lucro y además de compartir el cariño por los automóviles clásicos, buscan brindar apoyo a las personas de la tercera edad.

Tienden la mano a juarenses de la tercera edad

“Después de la pandemia creamos el ‘Apoya a un asilo’, juntando artículos de limpieza, artículos no perecederos, toallas húmedas y todo lo que los viejitos requieren”, dijo.

Aclaró que no importa que no pertenezca a un club o que no se cuente con un ‘vocho’, cualquier persona puede unirse, tanto para llevar la despensa como para moverse junto a los integrantes del club.

El recorrido durará aproximadamente una hora y media, ya que desean que las personas puedan disfrutar el espectáculo, así como acercarse durante la marcha para brindar la ayuda para los adultos mayores.

Comenzará en el centro comercial antes mencionado, el cual está ubicado en el bulevar Zaragoza, y donde durarán una hora recaudando las donaciones.

De ahí recorrerán toda la Tecnológico en el sentido de sur a norte, hasta llegar a la Rafael Pérez Serna, luego a la Heroico Colegio Militar hasta integrarse a la Adolfo López Mateos, para llegar a la Insurgentes y de ahí tomar dicha avenida para llegar a la Plaza del Periodista.

Al arribo al sitio, los participantes realizarán la entrega de lo recaudado al Asilo de Ancianos Desamparados, ubicado en la calle Constitución, en el Barreal.

Alrededor de 150 vehículos

Patiño relató que esperan formar un contingente de 150 vehículos, esto pese a que según los cálculos de los clubs, hay aproximadamente 500 autos antiguos de la Volkswagen, entre los vochitos, combis y safari.

Agregó que hay al menos dos personas que compraron su “beetle” en 1965 y los conservan útiles hasta la fecha, y a los poseedores de estas máquinas alemanas los une el sentimiento de apego y amor hacia ellas.

