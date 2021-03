Sabotean y amenazan a opositores de ruta troncal

Carlos Sánchez / El Diario / Aseguran que les movieron llantas del campamento y creen que intentaron incendiarlas

Ciudad Juárez— La madrugada de ayer les movieron llantas y mantas a vecinos y comerciantes que mantienen el plantón contra la ruta pretroncal en el boulevard Manuel Gómez Marín, cerca de la Paseo de la Victoria, y algunos de los afectados sospechan que alguien trató de prenderle fuego a los neumáticos, pues colocaron papel dentro de una de ellos.

Alrededor de 5:30 de la mañana, en lo que consideraron un descuido, alguien se llevó un par de llantas que estaban cerca de la carpa que mantienen a la mitad de los carriles del bulevar Gómez Morín y las dejaron a unos 50 metros al poniente, dijo Irving Gómez, quien estaba a esa hora en el lugar.

Comentó que además de eso, movieron otros neumáticos que tienen apilados para detener los tubos de una manta en la que se manifiestan contra la ruta troncal por esa calle, y movieron la manta.

Irving consideró que las personas que movieron las llantas también intentaron prenderles fuego, ya que dentro de una de ellas estaba un pedazo de papel enrollado como cuando se utiliza así para encender algo, pero se desconoce por qué razón no lo hicieron.

“Lo que sí llama la atención, es que no es la primera vez que mueven las llantas y no sabemos quién es, pero lo vamos a descubrir, porque están tratando de asustarnos para que dejemos el campamento y no lo vamos a hacer”, afirmó el señor, quien vive cerca de la zona Centro de la ciudad, pero acude a la protesta porque no está de acuerdo en que destruyan las calles con un sistema de transporte que según él no funciona en Ciudad Juárez.

Olivia, otra de las manifestantes, agregó que acude a participar en este plantón en la Gómez Morín, porque no está de acuerdo en un proyecto de transporte que beneficiará a unos cuantos, pues la mayoría de la gente en esta frontera se traslada en su vehículo.

“La intención es mantener el plantón el tiempo que sea necesario para evitar que empiecen a trabajar con la ruta troncal por esta avenida, ahora estamos pocas personas, pero por la tarde vienen más, las que ahora están en sus trabajos”, comentó Arturo, otro de los presentes en esta carpa que instalaron cerca de la Paseo de la Victoria.

Otro campamento se encuentra al otro extremo del bulevar, cerca del cruce con la avenida Tecnológico, y en los dos sitios siguen recabando firmas de ciudadanos que se oponen a esa ruta troncal por la Manuel Gómez Morín, dijo Manuel, otro vecino del sector que apoya el movimiento de oposición.

En los últimos días quienes participan en esta movilización contra la ruta troncal del Bravobús por esa avenida han recibido amenazas de muerte a través de Facebook, de acuerdo con lo que comentaron Sergio Rueda Delgado y una mujer que por seguridad prefirió no identificarse.

Rueda Delgado, del Observatorio Binacional para tu Salud Psicosocial, aseguró que en los últimos días lo han amenazado en Facebook, advirtiéndole que ‘algo le puede pasar’ si no se retira de las protestas contra el Bravobús.

“A todos nos quieren asustar para que dejemos esto, pero además del plantón permanente, estamos organizando una marcha para el próximo fin de semana, exigiendo que ya desistan de la ruta troncal en las avenidas Gómez Morín, 16 de Septiembre y Tecnológico”, agregó.