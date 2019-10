Saborean juarenses el Festival del Tamal

La respuesta de los juarenses fue más allá de lo que los vendedores esperaban; el primer Festival del Tamal tuvo que iniciar dos horas antes de lo programado debido a que miles de personas ya habían llegado a las instalaciones del Parque Central Poniente para degustar este tradicional platillo mexicano, preparado de manos de integrantes de diferentes pueblos indígenas.

“Mis tamales son de elote, de dulce, éste es de carne de puerco, éste es de masa con chiles rojos, chile ancho, muchos condimentos, bien rico, hoja de plátano, trae hierbas santas, acuyo, que le decimos nosotros y aquí lo conocen como hierbas santas; artesanalmente son a la mano de nosotros”, mencionó Silvestre Lozano Borja, integrante de la comunidad chinanteca.

Silvestre es proveniente el estado de Oaxaca, de la región del alto Papaloapan y en su puesto los tamales se agotaron desde muy temprano, por lo que tuvo que acudir por otras tres ollas de cada uno de ellos y al llegar con ellas ya tenía fila para comprar.

“Les debo a ustedes (los juarenses) que se terminó temprano, ya trajimos más, a ver hasta dónde alcanza; disculpa al público, estoy muy contento y con mucho trabajo”, agregó.

Jesús Vargas, jefe de división de la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas (Coepi) en Ciudad Juárez, dijo que en el festival se encuentran 25 grupos étnicos de diferentes regiones del país que habitan en esta ciudad. Las ganancias por la venta de este producto son directamente para los vendedores, sin intermediarios ni cobro de renta por el lugar.

Cada etnia preparó cuatro diferentes tipos de tamal, ya que, aunque sean de los mismos ingredientes, se preparan de diferente manera en cada una de esas regiones de las que son provenientes, explicó.





Es un festival con sabor a México

Teresa Manríquez, de la comunidad purépecha, de Michoacán, ofrecía en su puesto los tamales “corundas”, que van acompañados con crema, queso y salsa.

“También estamos vendiendo los tamales integrales, son dulces y van acompañados con atole blanco, tenemos tamales de harina que son dulces también, esos van acompañados con atole de tamarindo”, explicó. Estos tamales no son rellenos y los vendían en 10 pesos cada uno.

“Somos de la comunidad mixteca, tenemos tamales oaxaqueños que son de rajas con queso, de verde, de rojo y de mole, y bollitos que son tamales de elote”, mencionó otra de las expositoras.

Los tamales oaxaqueños los ofrecían a 30 pesos debido a que son de tamaño grande.

“Que se vengan a probarlos porque gracias a Dios la gente está respondiendo y está hasta haciendo fila para probarlos”, mencionó.

María Elena de Jesús de la comunidad Nahuatl, del estado de Veracruz, tenía a la venta tamales hechos con chile jalapeño rojo y tomates, cada uno lo vendía a 10 pesos, también se le agotaron momentáneamente por lo que fue necesario traer más.

“Gracias a Dios ya se me acabaron los traje, estos apenas me los fueron a traer pero crudos y los estoy cociendo, me siento contenta”, comentó.

El Festival del Tamal se realizó durante ayer sábado y hoy domingo en un horario de las 10:00 de la mañana a las 8:00 de la noche. (Mayra Selene González / El Diario)