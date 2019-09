Rutero se pasa semáforo; lo detienen

A través de redes sociales se difundió un video en el que se muestra el momento en que un chofer de transporte público se pasa el semáforo en rojo del cruce del bulevar Óscar Flores y la calle Camino Viejo a San José, ayer.

En la grabación se muestra que el conductor de la unidad de la Línea 1-A Morelos, identificada con el número económico 73, espera el momento en que dejen de pasar automóviles para pasarse el rojo.

La Dirección General de Tránsito Municipal dio a conocer a través de un comunicado que el rutero fue detenido por poner en riesgo la integridad de los pasajeros y de conductores.

Además de no respetar los señalamientos viales, el conductor no portaba licencia y la unidad no contaba con placas de circulación, motivos por los que el camión fue llevado al corralón.

El chofer, identificado por las autoridades como José Omar D. H., de 24 años, fue consignado ante la Fiscalía General del Estado por promoción de conductas ilícitas.