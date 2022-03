Roza Salud meta de vacunación vs influenza

Ciudad Juárez.— La campaña de vacunación invernal octubre 2021-marzo 2022 logró alcanzar un avance del 90 por ciento en Ciudad Juárez, afirmó el director médico Zona Norte, Rogelio Covarrubias. Indicó que, como estrategia, se acordó aprovechar las campañas de inmunización contra el Covid-19 para también ofrecer la de H1N1, lo que tuvo como resultado una amplia aceptación de los ciudadanos.

Externó que la meta que se fijó aquí, sobre todo en los más vulnerables, contempló 211 mil inyecciones; de éstas, han sido capturadas en la plataforma oficial 159 mil, pero, manifestó, tal cifra se elevará. Explicó que están por reflejarse nuevas dosis, que aumentarán el dato hasta las 189 mil sólo en la frontera, y aprovechó para llamar a la comunidad a inocularse, pues tal afección ocasionó otra pandemia en el 2009.

“Como estrategia la decidimos aplicar casi simultáneamente. Le decimos al usuario que se va a poner la vacuna contra Covid-19 que a unos pasos más adelante tiene un módulo para vacunarse contra influenza; muchos sí lo aceptaron, otros no. ¿Qué significó para nosotros esta estrategia? Elevar coberturas, de un veintitantos que teníamos, ahora creo que llegamos hasta un 90 por ciento de la cobertura”, afirmó el profesional.

Externó que, con el regreso del semáforo epidemiológico verde (riesgo bajo) ante el SARS-CoV-2 y la amplitud de inmunizados contra la influenza, se ha permitido que los beneficiarios vayan más tranquilos a los centros de salud para atenderse otras patologías. Asimismo, los hospitales también poseen más espacios para atender a quienes requieran internarse por causas ajenas a dichas infecciones respiratorias.

“Los casos van enormemente hacia la baja y eso nos va a permitir varias cosas: primero, que se incremente nuestra consulta, que normalmente no teníamos en centros de salud, y, aparte, dar salida a aplicar vacunas de otros biológicos que antes no se aplicaban, por la pandemia. Es el despegue de otras acciones en salud pública, que si se me permite el término, estaban agazapadas”, puntualizó, y pidió ser cautelosos.