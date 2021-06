Roza la ciudad las mil muertes este año

Omar Morales / El Diario de Juárez / Movilidad en la Plaza de Armas

Ciudad Juárez— Ciudad Juárez se acerca a las mil muertes por Covid-19 este 2021, ya que 995 fronterizos han fallecido desde el 1 de enero.

Aunque disminuyó socialmente la percepción del peligro, menos del 15 por ciento de los habitantes han completado esquemas de vacunación y han ocurrido 5 mil 583 infecciones este año.

Ello refleja que la inmunidad colectiva o de “rebaño” está todavía lejos de suceder. El llamado oficial es el de continuar con sana distancia, higiene y cubrebocas, además procurar un estilo de vida saludable que no dé sitio a patologías de base: hipertensión, diabetes, obesidad…, que atentan contra el sistema inmune.

De momento, la semaforización es amarilla –riesgo medio–, pero no implica que la contingencia sanitaria haya finalizado. Al contrario, con base en los señalamientos de la Secretaría de Salud debe procurarse el no hacer confianza al coronavirus, ya que en promedio se muere uno de cada 10 que llegan a contraerlo.

Ayer el municipio sumó 14 positivos más y como segundo día consecutivo no adicionó otras defunciones, lo cual no implica que no existan en proceso de confirmación, informó la dependencia. Explicó que al fallecer un paciente se realiza un análisis del expediente médico que puede durar semanas en informarse.

Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que con ello esta frontera alcanzó 32 mil 351 casos acumulados, de los que hasta ahora 3 mil 533 han perdido la vida. Por ello, la doctora apeló por la solidaridad social para cuidar los unos a los otros en la actual contingencia.

Destacó que en el territorio estatal, en el reporte, se corroboraron 16 contagiados y 25 recuperados. Chihuahua alcanzó los 70 mil 024 dolientes (7 mil 259 han perecido y 58 mil 402 sanado) y cuando menos en 24 de 30 hospitales de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves hay 51 pacientes; 10 graves.

Recordó que sigue habilitada para dispositivos móviles la aplicación Salud Digital, gratis en la PlayStore, donde los ciudadanos pueden acceder tras contestar una encuesta de síntomas a una llamada de un profesional sanitario, que los atenderá y dará recomendaciones especializadas, según el hecho específico.

avargas@redaccion.diario.com.mx