Ronda el millón flujo de migrantes

Ciudad Juárez.- En medio de la discusión política tanto en México como en Estados Unidos por la migración internacional y el más reciente pico de aumento, el Sector El Paso se convirtió este año –con datos al cierre de agosto– en el principal punto de tránsito ilegal entre los dos países y, desde octubre de 2019, en territorio de casi un millón de cruces de personas sin documentos.

De acuerdo con la estadística más reciente del Gobierno norteamericano, sólo este septiembre, caracterizado en Juárez por la llegada de miles a bordo del tren con dirección al muro divisorio, cerró en mil 272 “encuentros” diarios por parte de la Patrulla Fronteriza (BP, sus siglas en inglés), o más de 38 mil en el mes, para alzar la cifra del año fiscal a 427 mil 490 casos.

PUBLICIDAD

Esta cantidad anual, agregan los datos de CBP, representa un aumento de 39 por ciento con respecto a los 307 mil 844 de 2022 y más de siete veces los de 2020.

“El Sector El Paso actualmente lidera la nación en encuentros totales en el año fiscal de 2023 hasta agosto… representando aproximadamente 21 por ciento del total de encuentros a nivel nacional”, dijo Fidel Baca, agente de comunicación de BP.

Las estadísticas oficiales generadas desde octubre 2019 y hasta agosto de 2023 ubican a este sector en el tercer lugar por cantidad de cruces registrados, después del Sector Río Grande, donde se contaron 1.3 millones de personas, y el Sector Del Río, con 1.1 millones.

En estas localidades, sin embargo, el flujo se redujo y el Sector Valle del Río Grande, que en 2021 contó más de medio millón de cruces detectados por BP, bajó a 292 mil 576 en 2023. De la misma forma, las cifras en el Sector Del Río, que llegaron a ser de 480 mil 931 en 2022, disminuyeron a 347 mil 579 este año.

En El Paso, en cambio, la estadística anual marca un sostenido aumento desde 2020: de 54 mil 396 personas intentando entrar en ese país entre octubre de 2019 y septiembre de ese año de pandemia, la cantidad subió a casi el cuádruple el siguiente, con 193 mil 918 “encuentros” y a 307 mil 844 en 2022.

‘¿Qué está pasando con la migración en Chihuahua?’

“Los migrantes buscan la frontera de Chihuahua porque la app de US Customs and Border Protection (CBP) les indica que El Paso es una de las alternativas para su ingreso a Estados Unidos”, según una presentación del Gobierno del Estado titulada “¿Qué está pasando con la migración en Chihuahua?”

Tanto la administración estatal como la BP identifican que otro elemento que ha motivado el aumento en el flujo son los informes, difundidos por “organizaciones criminales en las áreas de El Paso, Texas y Juárez, México”, de que la frontera está abierta al cruce ilegal.

“Están difundiendo falsedades y poniendo en riesgo la vida de los migrantes para su propio beneficio financiero. Estos rumores son absolutamente falsos y son otro ejemplo peligroso de malos actores que comparten mala información. La frontera no está abierta a la migración ilegal”, ha indicado la BP.

Población en condición de movilidad entrevistada, por su parte, reportó haber emprendido el viaje después de que otros migrantes les indicaron por medios como mensajes de texto que ya habían cruzado, específicamente a través de Ciudad Juárez.

“Un amigo que pasó hace dos semanas me dijo que me entregara por aquí, que por aquí estaban pasando”, dijo en septiembre pasado Luis Villarreal, venezolano de 19 años y quien llegó en el tren a esta ciudad y, desde la parte poniente, donde se ubica el tendido ferroviario, caminó por alrededor de 10 kilómetros hasta la puerta 36 del muro de Estados Unidos.

‘Lo más duro es no tener agua’

Ubicada en el lado este de la frontera Juárez-El Paso, la puerta 36 se convirtió en sitio de concentración de miles que, el pasado mes, llegaron sobre los vagones de la empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex) y pasaron noches frente a la infraestructura divisoria en espera de poder ingresar al vecino país.

“Pasamos la noche en el piso, en el suelo, como dos mil o más”, dijo el 22 de septiembre Yoán González, de 24 años y originario de Maracaibo, Venezuela, que agregó haber llegado a Juárez el jueves 21.

González fue entrevistado en la margen sur del río, a donde volvió en búsqueda de agua cuya falta, dijo, era lo más difícil de la espera de casi 20 horas frente al muro. “Lo más duro es no tener agua y no tener comida, del otro lado no tenemos nada”, dijo después de haber recibido un sándwich de una brigada de voluntarios de la Cruz Roja.

Los datos obtenidos entonces entre la población en condición de movilidad agregaron que ellos organizaron las filas visibles desde el lado mexicano, con el fin de impedir el desorden y no retrasar el proceso de ingreso conducido por BP.

“Ahí están los policías que piden a 10 solteros o cinco familias o algo así para montarlos en el bus, y nosotros mismos nos organizamos, estamos de 50 por línea, y aparte los que están acá, que son casados, las familias”, explicó un entrevistado.

Personal de BP agregó, por separado, que “cuando estamos listos para recibir más personas, recibimos más… se tiene que tener al tanto que tenemos un límite de cupo de la gente que podemos tener en custodia, cuando vamos sacando, pues vamos yendo por más”.

Bajó uso de la App

Enrique Valenzuela, director del Consejo Estatal de Población (Coespo), hace un recuento de las diversas características que han marcado los flujos migratorios por Juárez, desde que, a finales de 2018, empezó a llegar población a formarse de manera indefinida en el puente internacional Santa Fe, en la zona Centro.

“Estamos viviendo un nuevo momento emergente; es distinto de lo que se ha vivido en otros momentos, cada uno a lo largo de todo este fenómeno que se desató a finales de 2018, en Juárez. Recordemos que, aun en 2018 y antes de eso, estábamos acostumbrados a recibir connacionales repatriados, las personas que venían de otro país eran un número que de ninguna manera significaba un desafío mayor, era migración segura, ordenada, regular”, explica Valenzuela.

“Esto es hasta que, a finales de 2018, empezamos a recibir mucha gente en tránsito. En marzo de 2019, que inicia el Protocolo de Protección a Migrantes, tuvimos miles de mexicanos desplazados; en 2020 empezamos con la implementación del Título 42 (aplicado por la pandemia). En 2021, los vuelos laterales de personas retornadas o expulsadas de manera expedita por Estados Unidos, bajo el Título 42, con la diferencia de que eran personas traídas de otras fronteras, para regresarlas a México”, agregó.

En 2022, continuó el funcionario, el entonces cercano fin del Título 42, programado para octubre, “se destacó porque también trajo a mucha gente de Venezuela que terminó quedándose varada aquí”, lo cual continuó con la extensión del mismo apartado legal hasta el siguiente 11 de mayo.

A partir de ese mes, observa Valenzuela, la difusión de información por parte del Gobierno norteamericano, que insistió en que continuaría la aplicación del Título 8 –con castigos a la migración ilegal como retorno a países de origen– funcionó y disminuyó la llegada, registrada por Coespo con una baja del 90 al 50 por ciento de ocupación en los albergues.

En septiembre, sin embargo, agrega Valenzuela, empezaron a notar una disminución en la cantidad de población que se acerca a las oficinas de la dependencia a pedir asistencia para usar la aplicación CBP One, introducida en octubre de 2020 por el Gobierno norteamericano como mecanismo legal para procesar a la población buscando asilo.

Y ese mismo mes, muestran las cifras de BP, fue cuando subió el flujo y, de un promedio en agosto de 813 al día tratando de cruzar sin documentos, subió a mil 272, visible en esta ciudad por el arribo de miles de personas a bordo del tren con dirección a la puerta 36.

“Así como vemos que está llegando mucha gente, al parecer miles por semana, lo que hacen es llegar directamente al muro fronterizo, ni siquiera se acercan a los albergues”, dijo Valenzuela a finales de septiembre.

“Entendemos que estas puertas las abren porque la autoridad norteamericana, Aduana y Protección Fronteriza, la Patrulla Fronteriza, están obligadas a (recibir) las personas que ya se cruzan al otro lado del río; es menester de la autoridad americana recibirlos, independientemente de qué clase de medidas aplican a quienes vayan procesando”, agregó entonces.

Ante el arribo, la oficina norteamericana de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció el 15 de septiembre el cierre de la operación de carga en el puente internacional Córdova-Américas (BOTA, sus siglas en inglés) a partir del lunes 18.

“La suspensión temporal en BOTA permitirá a los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de CBP ayudar a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a procesar a los no ciudadanos que han llegado entre los puertos de entrada, incluidas poblaciones vulnerables como familias y niños no acompañados”, indicó CBP en su aviso.

“CBP planifica y ejecuta periódicamente medidas de contingencia, como ésta, para apoyar la misión general de la agencia y garantizar la seguridad y el bienestar de quienes se encuentran bajo la custodia de la agencia”, agregó el comunicado. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)