Rompen tabúes sobre tema de la menstruación

Ciudad Juárez.— Romper tabúes y visibilizar la menstruación, es la intención del taller ‘Ya llegué, Hablemos de Menstruación’, el cual lleva a cabo el grupo Acción Rotaria de Menstruación Digna en secundarias, preparatorias y universidades.

Impacto económico, social, cultural, educativo, así como las carencias que viven las mujeres por la falta de recursos, son algunos de los temas que se abordan en dicho taller que se realizó ayer en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y Universidad Vizcaya de las Américas.

“Buscamos abrir espacios para visibilizar el tema de menstruación, estamos muy preocupados de toda esta ola de tabúes que está oculto el tema de menstruación, estamos impartiendo estos talleres para que se hable de este tema, para desarrollar la importancia de él, del impacto económico, social, cultural y educativo”, dijo Malu Cárdenas, coordinadora del grupo.

De acuerdo a su eslogan, dicho grupo pretende romper el silencio y normalizar, que no sea motivo de vergüenza y que la sociedad hable de este tema, el cual no sólo sea del interés de las mujeres sino también que la comunidad en general se involucre.

Cárdenas explicó que es importante que se conozcan las diferentes alternativas ecológicas con las que se cuenta, como la copa menstrual, las toallas reusables, entre otras opciones para tener conciencia ecológica.

“Que también sean conscientes que existe la pobreza menstrual, hay niñas que no tienen para gestionar su menstruación, que no tienen recursos, no tienen una toalla sanitaria, no tienen agua potable, que no tienen acceso a productos de higiene para esos días, todo eso es una parte inmensa que rodea a la menstruación”, mencionó.

Dicho proyecto es un movimiento a nivel nacional, y en esta ciudad fronteriza se han realizado 10 talleres sin ningún costo en diferentes instituciones educativas, desde secundarias, preparatorias y universidades, además, tiene una duración de dos horas en donde se abordan los temas ya mencionados.

“Nosotros estamos buscando apertura, espacios donde nos inviten, no tiene ningún costo, ya que es abierto para todos los que quieran escuchar este tema”, dijo Cárdenas.

Para mayor información sobre dicho taller del grupo Acción Rotaria de Menstruación Digna, puede ingresar a la página de Facebook: Ya llegué, Hablemos de Menstruación.