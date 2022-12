Rompen sus barreras y siguen adelante

Ciudad Juárez.— Concepción Vázquez tiene 63 años y ayer cumplió una meta que asegura que no pensó que podría realizar, al creer por mucho tiempo que era tarde: terminó la primaria y la secundaria y recibió su certificado a través del Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos (Ichea).

De 15 y más

Al igual que él, 66 personas desde jóvenes de 15 años de edad hasta adultos mayores recibieron ayer su certificado de primaria o secundaria, además de 120 empleados del Municipio que también acudieron a los círculos de estudios del Ichea para completar su educación básica, se indicó durante la ceremonia que se realizó en el Centro Municipal de las Artes (CEMA).

“Yo me acerqué al Ichea por el apoyo de mi familia, que me animó a que todavía podía seguir estudiando, que le echara ganas; hice primaria y secundaria”, expresó.

Dijo que inició hace menos de años, cuando sólo sabía leer y escribir un poco, pero en este tiempo pudo realizar la educación básica completa.

“Cuando terminé la primaria, mi familia me dijo: si ya hiciste la primaria, síguele con la secundaria, y me animé a seguirle y gracias a Dios ya tengo las dos. Me siento muy contento y orgulloso. Nunca es tarde para seguirle, yo les diría a las personas de mi edad que se animen”, añadió.

Verónica Sandoval, de 49 años, fue otra de las personas que ayer concluyó la etapa de alfabetización al recibir su certificado de primaria y aseguró que continuará con la secundaria.

‘No es tarde’

“Me animé a estudiar porque he tenido muchos problemas y ahora que tengo 49 años pienso que no es tarde para salir adelante yo misma, mi vida va a cambiar porque estoy aprendiendo muchas cosas, es muy diferente cómo hablan las personas con estudios a cómo hablamos los que no sabemos de educación primaria o secundaria, se batalla para conseguir trabajo”, mencionó.

Verónica se acercó a través del programa Compañeros, donde la canalizaron a ese instituto.

Sin embargo, no sólo personas mayores concluyeron ayer alguna de las etapas, sino también una gran cantidad de menores de edad que por alguna razón no continuaron con la educación básica en el sistema normal.

Uno de ellos es Luis Ángel Arroyo, de 15 años, quien ya tenía la primaria, pero los dos años que duró la pandemia no pudo ingresar a una secundaria regular y ayer recibió su certificado.

Gratuito y accesible

Mario Heberto Jabalera Lino, director del Ichea, dijo que el instituto brinda todas las facilidades para las personas que quieran acudir a alguno de los círculos de estudio, ya que es gratuito.

Indicó que en Juárez hay cuatro coordinaciones de zona y cerca de 18 plazas comunitarias más los centros comunitarios que pone a disposición el DIF y algunos círculos de estudio que pueden ser en casas de vecinos, templos o empresas maquiladoras, un total de más 100 espacios.