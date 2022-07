Rompe con prejuicios a través de su lente

Ciudad Juárez.— A pesar de ser médico de profesión por más de 40 años, Cuauhtémoc Piña encontró en la fotografía una forma de expresión para dar a conocer la importancia de los adultos mayores dentro de una sociedad, la cual aún tiene muchos prejuicios sobre las personas de la tercera edad.

A los 56 años, don Cuauhtémoc comenzó sus estudios en la fotografía, narró que desde pequeño siempre lo acompañó una cámara, pero fue hasta su jubilación como médico que decidió retomar esta actividad, y tras una importante preparación pudo presentar su obra a la que tituló “Chérame”, que en tarahumara significa persona mayor, sabia y de respeto, dijo.

“Cuando me jubilé me compré una cámara y empecé a estudiar fotografía y al principio se me hacía complicado hasta que la técnica se convirtió en el proceso de tomar las fotos y ya le di otro sentido a la fotografía”, expresó.

Indicó que para dicha obra fotografió a 30 personas mayores de 75 años de edad, desde parqueros, artistas, boleros, sastres o comerciantes, tanto en su espacio personal como en su estudio con luz natural.

“Junté un grupo de 30 personas y sólo 22 llegaron a exponerse, lo que trataba con mi trabajo de retratar a los adultos mayores era ver el lado brillante porque lo que generalmente se ve es la vejez, las limitaciones, enfermedades y a raíz de eso se han tratado muchos prejuicios, como que son un estorbo para la sociedad”, expresó Piña.

Recientemente “Chérame” se expuso en el programa educativo de Girasoles, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y próximamente estará disponible al público en el Centro Cultural de las Fronteras.

En su contexto

“Fue muy interesante y me dediqué a tomar una foto actual de las personas mayores en su contexto. Me fascinaron, se ve lo que hay detrás de ellos; en algunas se ven techos deteriorados, pero son lo que ellos tienen”, dijo Piña.

Compartió que de niño soñaba con ser médico, a pesar de las limitaciones económicas de su familia. Él estudió en la Universidad Autónoma de Chihuahua y se especializó como médico familiar, profesión que ejerció durante 44 años, tiempo en que también se dedicó a la docencia, aunque la fotografía siempre formó parte de su vida.

“Para apreciar el arte tiene uno que verlo a distancia, y para apreciar la vida tiene uno que hacer canas”, fueron las palabras de Cuauhtémoc Piña.

‘Chérame’

El nombre de la exposición fotográfica presentada por Cuauhtémoc Piña viene de un vocablo rarámuri, que significa ‘persona mayor, sabia y de respeto’