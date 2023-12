‘Rompe’ barreras en el ámbito profesional

Ciudad Juárez.- Juan Pablo Medina Rocha, de 17 años, padece de Parálisis Cerebral Infantil (PCI), un padecimiento que no le ha impedido desarrollarse de manera profesional, pues acaba de concluir el primer semestre de la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Él expuso ayer la conferencia “Rompiendo Barreras” para explicar a las familias que acudieron las dificultades que ha pasado debido a su padecimiento.

El evento fue organizado por Angelitos Asociación de Padres de Personas con Discapacidad, A.C., en el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, instituido el 3 de diciembre.

Juan Pablo tiene dificultades para desplazarse, por lo que debe apoyarse de un andador, consecuencia de la PCI; además, presenta limitaciones para hablar a pesar de que su condición es leve.

Según la “Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2022, así comenzó el 2023”, en el 2020 había 229 mil 392 personas en la frontera con alguna discapacidad, limitación de la actividad cotidiana o algún problema o condición mental, es decir, un 15.7 por ciento de la población total, que hasta ese año era de un millón 512 mil 450 ciudadanos, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de la población con alguno de estos problemas, 154 mil 7 tenían una limitación; 64 mil 510 con una discapacidad, y 20 mil 568 con algún problema o condición mental.

Convierte lo negativo a positivo

Durante su participación Juan Pablo expuso sobre las dificultades que ha pasado por su condición; sin embargo, los sucesos negativos los convirtió de manera positiva para desarrollase en varios ámbitos de su vida con el transcurso del tiempo.

“A pesar de mis dificultades para caminar he salido muchas veces adelante y he visto lo positivo en lo negativo también, eso me ha permitido desarrollarme a gran escala”, platicó el ponente.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno federal, la parálisis cerebral se describe como un grupo de trastornos permanentes del desarrollo de movimiento, postura, atribuidos a alteraciones no progresivas que suceden durante el desarrollo cerebral del feto o del niño hasta los 3 años de edad, y son secundarias a la lesión o disfunción del Sistema Nervioso Central.

Este trastorno motriz está acompañado frecuentemente de otras comorbilidades que condicionará de manera importante el pronóstico de estos niños. En la mayoría de los casos se producen durante el embarazo por procesos vasculares, malformaciones cerebrales, falta de oxígeno en el momento del nacimiento, detalló la información del portal de la dependencia federal.

“Lo mejor en este trayecto es que puedo exponer para que otros aprendan y se beneficien de este caso”, dijo el ponente.

Comentó que aún falta la renovación de la infraestructura en la ciudad, como rampas en las calles, acondicionar parques y un transporte adecuado para personas con cualquier tipo de discapacidad, y la concientización de maestros y estudiantes sobre las problemáticas que padecen las familias.

Concientizan a la sociedad

Por su parte, Griselda Vaca, integrante del equipo operativo de la asociación, dijo que este evento se organizó para concientizar a la sociedad sobre lo que padecen los cuidadores y familiares con un hijo que tiene esta condición.

“Estamos enfocándonos en las familias, porque los apoyos van dirigidos a los pacientes, pero en realidad quien ve al cuidador, quien ve a la hermana, al hijo, al papá, o cuidador, entonces, estamos levantando la mano en favor de las familias que están pasando esta condición, porque dejas de vivir por vivir la vida de la persona que tienes a cargo”, dijo.

Durante este año, Angelitos atendió a 80 personas, a quienes ayudó para hacer trámites para una pensión, conseguir los medicamentos, pañales, despensa, o donación económica para gastos de servicios, detalló la entrevistada.

La asociación trabaja desde hace siete años en pro de las personas con discapacidad, pero se constituyó hace dos años por un grupo de ciudadanos que se conoció platicando en los consultorios médicos.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ubicado en la avenida Insurgentes, 4327, colonia Los Nogales, a las 10:30 de la mañana.