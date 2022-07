Robaron candidatura a Cruz: Adán Augusto

Durante su visita a Ciudad Juárez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que le hubiera gustado ver al alcalde fronterizo Cruz Pérez Cuéllar como gobernador de Chihuahua, sin embargo, sus compañeros “le robaron la elección”.

“Creo que nosotros tenemos que apoyar con todo a Ciudad Juárez y a un presidente municipal como Cruz. Voy a hablar de política, a mí me hubiera gustado verlo como gobernador de Chihuahua, se la robaron sus compañeros a la mala, pero todavía tiene oportunidad y hay que hacer un gran trabajo”, comentó López Hernández.

Frente a empresarios de la localidad, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a la iniciativa privada y otros líderes apoyar la actual administración municipal, a la par que destacó la importancia de que haya un mayor involucramiento por parte de la sociedad.

López Hernández encabezó un evento en la tarde, siendo recibido por cientos de colonos en el Centro de Convenciones Cibeles que lo arroparon con el grito de “presidente, presidente”.

Sobre el evento con que terminó su agenda ayer en Juárez y sus aspiraciones a la candidatura presidencial por Morena en 2024, afirmó que “lo que se ve no se juzga”, refiriéndose a que el árbitro electoral podría sancionarlo si hablaba más allá de eso.

El salón donde se realizó el acto, que se descartó que tuviera fines políticos, estaba lleno. Los organizadores aseguraron que entraron al menos mil 500 personas. En el exterior se observó la llegada de ciudadanos a bordo de camiones rentados.

“Esto no fue un mitin político, ¿cómo crees?”, respondió López a El Diario. “Fue una reunión, un diálogo primero con empresarios, y ahora un encuentro con diferentes sectores”, explicó.

En exclusiva, también afirmó que la gobernadora María Eugenia Campos ha tenido una constante comunicación con la Federación. “Hay acuerdos en lo que ocupa a Chihuahua, sabe que cuenta con el Gobierno federal”.

El secretario de Gobernación “suena” como presidenciable. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo mencionó en una lista de posibles candidatos de su partido, Morena, hacia 2024.

En medio de ovaciones y sonidos de tambores que lo interrumpían al dar su discurso, el tabasqueño anticipó el rescate de la Plaza Cervantina, en el Centro de Juárez, para la implementación de dos proyectos: un espacio de formación y difusión cultural para niños y un centro de atención a las mujeres que viven violencia.

Este centro será un ejemplo nacional en América Latina, dijo, y el proyecto arrancará el 12 de septiembre de este año.

Lo acompañaron en el presídium el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y su esposa, Rubí Enríquez; los diputados federales Andrea Chávez y Daniel Murguía, así como el recién nombrado delegado de la Segob en Chihuahua, Héctor Aguilera Brenes.

Desde el pódium, también anunció que se autorizaron 100 millones de pesos adicionales para obra pública a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para dar mantenimiento y construcción de interconexión entre la red estatal o municipal y la red federal.

Adicionalmente, hizo el compromiso de otorgar dos pesos por cada peso que los juarenses aporten en la regularización de vehículos de procedencia extranjera.

“Por cada peso que la regularización de los autos de procedencia extranjera aporte, el Gobierno federal le va a aportar al Ayuntamiento dos pesos más”, aseguró.

El político vino a encabezar la conferencia “Municipios y Política Interior de la 4T”, pero durante la charla acotó: “hoy no vine a hablarles de municipalidad ni de gobernabilidad ni nada de eso; ni siquiera les voy a hablar de política y de los que aspiran, no eso no; eso no tiene menuda importancia si nosotros no aspiramos a poner un granito de arena para que las cosas cambien. Ay de aquellos que olviden cuánta injusticia, cuánta sangre inocente fue regada aquí en Ciudad Juárez”.

Dados los compromisos que hizo, afirmó que tienen que hacer todo para apoyar a Ciudad Juárez.

Al tomar la palabra, la diputada federal por Morena Andrea Chávez Treviño le dijo a López Hernández: “cuente con nosotros para apoyar la continuidad de la 4T”.

En su participación, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar afirmó: “estamos listos para dar la batalla para que siga la cuarta transformación de la vida pública de México, porque sabemos que hoy transformar al país no es una tarea sencilla”.

Y continuó: “a Juárez nunca se le había tratado por un Gobierno federal como se le ha tratado hasta ahora, nunca se le había tratado tan bien por un secretario de Gobernación como se ha tratado hasta ahora. Así que estamos listos para darle continuidad con usted al proyecto de la cuarta transformación. Vamos a defender este bastión, y vamos a poner todo nuestro empeño para que de Ciudad Juárez retumbe hasta Tabasco y hasta el centro del país que aquí somos de la Cuarta Transformación”.