Roban y vandalizan contenedores de basura

Ciudad Juárez.- En menos de un mes que se instalaron contenedores de basura nuevos en el primer cuadro de la ciudad, ya se robaron dos botes y otros dos fueron grafiteados, afirmó el director de Limpia, Gibrán Solís.

El 2 de febrero pasado el Municipio empezó con la instalación de 100 recipientes para que los ciudadanos depositen ahí los residuos.

La inversión fue de 4.5 millones de pesos, se informó.

“La verdad es que es una experiencia con un doble sabor; la primera muy contentos, hemos recibido muy buenas opiniones, muy buenos comentarios como la ciudadanía misma nos lo había reclamado, hacían falta”, indicó.

Sin embargo aseguró que ya se presentaron los primeros actos de vandalismo; se robaron dos contenedores internos y se rayaron otros dos botes instalados en la avenida Juárez y en la 16 de Septiembre.

“Eso es importante anunciarlo con la única intención de solicitar el apoyo a toda la ciudadanía, recuerden que esos contenedores como todo lo demás que se adquiere es con recurso público”, mencionó.

Dijo que si queremos una ciudad más limpia, más organizada, todos debemos cooperar.

“Todos tenemos que participar, a cada uno nos toca el granito de arena, y en este caso es muy sencillo; no destruyas, no dañes, no robes, dale oportunidad al equipamiento que se acaba de estrenar que dé su servicio a la comunidad”.

Los botes de basura se colocaron en la avenida Juárez, en la Vicente Guerrero, 16 de Septiembre, La Paz, Velarde, Plaza de Armas, Plaza del Batallón de los Supremos Poderes –que está frente a la antigua Presidencia Municipal–, plaza de Guadalupe, el corredor de Tin Tan y en el Parque Borunda.

El director de Limpia aseguró que se va a ajustar la cantidad recipientes instalados en cada punto para dejar inventario y así tener la capacidad de sustituir los que resulten dañados.

“Invitamos a que no lo hagan, invitamos a que nos ayuden a que nuestro Centro se vea muy bonito”, manifestó Solís.

Dijo que en el Parque Borunda se pusieron 13 contenedores y dos en el auditorio Benito Juárez, y ha habido muy buenos comentarios de la ciudadanía.

“Los contenedores sí están funcionando, tienen una apertura muy limitada para que depositen basura de uso”, mencionó el funcionario.

