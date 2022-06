Roban y vandalizan 47 planteles educativos

De enero a mayo del actual año se han registrado 47 casos de robo y vandalismo en las escuelas de nivel básico, algunos provocaron la inhabilitación de las instalaciones y, por lo tanto, la suspensión de clases presenciales, pero incluso se reportó un caso de robo a mano armada en el interior de un preescolar, donde encerraron a una maestra y le robaron su camioneta.

“Me pusieron la pistola en la cabeza y todo el tiempo me dijeron: ‘¡No voltees o te mueres!’”, contó la maestra, quien fue asaltada el 26 de enero dentro del preescolar Pedro de Ille, ubicado en la colonia Granjas del Desierto, y ante el temor de que la situación se volviera a repetir este mes logró ser reubicada en otro plantel educativo.

A causa de los numerosos contagios de Covid-19, durante diciembre del 2021 y enero de este año las clases presenciales estuvieron suspendidas y se reactivaron hasta el 14 de febrero, por lo que la maestra acudía ocasionalmente a las instalaciones de la escuela para atender a padres de familia, llevar a cabo reuniones virtuales u otras actividades.

Un jueves, después de concluir la jornada escolar, la maestra se encontraba dentro de la oficina de dirección cuando dos hombres armados entraron y le pidieron las llaves de su camioneta, le exigieron que se tirara al suelo y revisaron su cuerpo para quitarle las llaves, después la encerraron en la oficina y se llevaron su auto junto con su computadora y celular.

“Después de ese día me sentí muy insegura, me iba junto con otra maestra porque me da miedo que vieran mi camioneta”, dijo la docente, quien logró salir de la oficina en que la encerraron y pidió ayuda a Secretaría de Seguridad Pública Municipal y al Programa de Convivencia Escolar de la Subsecretaría de Educación (SEyD).

En más de una década al frente del Programa de Convivencia Escolar, antes denominado Programa Escuela Segura, es la primera vez en que la coordinadora Marisa Escobar registra un caso de robo con arma en el interior de un plantel educativo, por lo que solicitó a las autoridades reforzar la seguridad en la zona para evitar otro incidente.

Después de lo sucedido, no sólo la maestra que fue asaltada solicitó su cambio a otra escuela, también fueron reubicadas otras dos docentes, quienes señalaron que en su tiempo en el plantel fue la primera vez en que se registró un incidente, a pesar de que en la zona otras escuelas han reportado constantes casos de robos y vandalismo.

La escuela primaria Arnoldo Cabada de la O, también localizada en el kilómetro 29, ha interpuesto cuatro denuncias por robos registrados entre los meses de mayo y junio del presente año, en lo que hurtaron desde aires acondicionados hasta computadoras, impresoras y el material didáctico, además de vandalizar las instalaciones.

“La Fiscalía de Distrito Zona Norte continúa con las investigaciones correspondientes, en tanto bajo la conducción del Ministerio Público se han girado oficios a las corporaciones policiales preventivas para que se refuercen los operativos en el sector”, informó la Fiscalía y exhortó tanto a personal educativo como a padres de familia a denunciar los casos que se registren en los planteles.

De acuerdo con datos de la SEyD Zona Norte, durante mayo se registraron tres incidencias en las escuelas de nivel básico: el jardín de niños Chihuahua fue vandalizado, el preescolar Simona Barba reportó un robo, luego de que en el transcurso de abril fue víctima de ocho hurtos que provocaron el cierre del plante, y al preescolar Rosaura Zapata le robaron motores de aire, computadoras, minisplit, material didáctico y cableado eléctrico.

Ante la situación registrada en las escuelas, el mes pasado la dependencia educativa inició la creación de brigadas de seguridad escolar, con la intención de coordinar el trabajo de las distintas corporaciones con las denuncias de personal educativo y padres de familia, pero hasta el momento sólo se han conformado en la escuela Abraham González y Víctor Hugo Rascón.

