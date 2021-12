Roban a niña tanque de oxígeno

Ciudad Juárez.— La pequeña Milagros Guerrero Contreras, de cuatro años, está en dificultades. Al nacer prematura desarrolló displasia broncopulmonar crónica y de manera reciente le fue hurtado su tanque de oxígeno. Su mamá, Sandra Elizabeth Contreras Piña, de 33 años, apeló a la solidaridad de la ciudadanía para obtener otro o una máquina de oxígeno para su hija, que requiere de tal aparato para respirar.

Detalló que fue con su niña a la zona Centro, pero al salir de una tienda a la altura de la Catedral, entre Venustiano Carranza y Vicente Guerrero, olvidó el tanque y, aunque una vez que se acordó volvió rápido, un hombre le indicó que otra persona lo había tomado. Tal situación colocó en aprietos a la menor, misma que carece de un pulmón: al haber nacido a los cuatro meses, lo perdió al estar bajo ventilación.

“Andaba en el Centro; se me olvidó el tanquecito de oxígeno de mi niña, alguien lo tomó y no lo regresó. Se me olvidó en una tienda y me regresé en friega, pero el señor de ahí me dijo que alguien lo agarró y se subió al camión…A ella le hace falta: anda y camina, pero en la noche se cansa mucho y lo necesita, ya sea su tanquecito o si alguien tiene una máquina de oxígeno que no use, bienvenida”, dijo la madre de familia.

Para la juarense, quien vive en Riberas del Bravo Etapa VIII, en la calle Riveras del Real número 2510-65, esto representa una situación de suma complejidad, dado que se dedica a la venta de artículos de segunda frente a su hogar, pues no puede descuidar a Milagros por las características de su condición clínica. Ante ello, solicitó a la sociedad su apoyo y dio su número: (656) 263-6618, por si alguien puede apoyar.

Tales artículos tienen un costo desde tres mil hasta los 10 mil pesos, incluso más, en caso del concentrador. Por esa razón, la fronteriza recurrió a quienes tengan condiciones de auxiliar para que así lo hagan. Agradeció de antemano a todos aquellos que se “toquen su corazón”, porque no ha sido sencillo para ellos atravesar por tales condiciones y más frente a la pandemia, que vulnera más a quienes tienen afecciones adicionales.

Para apoyar

• La menor perdió un pulmón tras desarrollar displasia broncopulmonar crónica

• Necesita un tanque o una máquina de oxígeno

• Marque al número (656) 263-6618 para más información