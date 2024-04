Rinden declaración ante MP las 3 mujeres plagiadas 'por error'

Ciudad Juárez.- Las tres mujeres ,una madre y sus dos hijas adolescentes, rindieron su declaración ante el Ministerio Público en torno a los hechos registrados ayer en el fraccionamiento Parajes de San Isidro y que impactaron a la comunidad fronteriza. La Fiscalía de Distrito Norte informó que personal de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizadas, recibió a las tres mujeres que la tarde del jueves 04 de abril, fueron privadas de su libertad en calles del fraccionamiento Parajes de San Isidro. Se trata de una mujer adulta y dos menores de edad, quienes presentaron ante el agente del Ministerio Público, su declaración en torno a lo ocurrido. Fueron revisadas por el médico legista, quien determinó que físicamente se encuentran bien, además, recibieron información para que se les brinde atención psicológica a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE). En cuanto se dio aviso de la desaparición de las tres féminas se desplegó un operativo para localizarlas por parte de la Fiscalía en conjunto con las diversas corporaciones, no obstante, debido a que se está integrando la carpeta de investigación y continúan las indagatorias, se reservan mayores detalles. La privación ilegal de la libertad ocurrió en las calles Volcán Zuneli cruce Paseo de San Isidro. Hombres armados se las llevaron por la fuerza y les cubrieron los ojos para que no identificaran a sus agresores. Luego las amarraron de los pies y las manos y, al percatarse que ellas no eran las personas que buscaban, les informaron que las dejarían en libertad. La madre y sus hijas fueron abandonadas en un lugar solitario que no conocen entre 05:00 o 06:00 horas, y posteriormente ellas abordaron una unidad de transporte público para trasladarse a la casa de un familiar.

Durante la ausencia de la familia, sus seres queridos estuvieron pidiendo la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de las tres mujeres, argumentando que ellas eran totalmente ajenas a cualquier actividad delictiva.