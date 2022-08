Rinden cuentas a San Lorenzo

Ciudad Juárez.— Mario Humberto Gaytán es un creyente que llegó de rodillas al Santuario de San Lorenzo escoltado por sus tres hijos, por los que hizo este acto de fe como agradecimiento al santo patrono por los 15 años de los jóvenes, que vistieron traje en color negro con detalles en color rosa.

“Es una manda que le hice a mi San Lorencito ahora que cumplieron 15 años mis hijos, para mí la celebración de los 15 años significan mucho porque a mí no me hicieron mis 15 años, por eso se los traigo a San Lorenzo así vestidos y le pido que me los cuide, me los proteja y les dé muchos años más de vida”, expresó el católico.

Entre el sonido de los tambores, vestuarios coloridos de los danzantes y fieles que realizaron diferentes ofrendas o mandas, así como nuevas peticiones, es como se celebró la fiesta patronal por el Día de San Lorenzo, que incluyó también venta de distintos alimentos y juegos mecánicos para toda la familia.

La celebración arrancó desde el pasado martes 9 de agosto con una peregrinación que comenzó en el Galgódromo a las 8:00 de la noche, luego a las 22:00 horas se ofreció una misa en el exterior del santuario con la asistencia de cientos de feligreses. El día 10 a las 12:00 de la mañana se celebró la misa de gallo en el templo.

Lorenza Holguín, devota del santo patrono de esta ciudad, fue otra ciudadana que acudió con su familia al santuario, donde repartió burritos, refrescos y aguas entre los asistentes como parte de una ofrenda.

“Venimos a dar reliquia por mi salud, por mi vista y por una sobrina que tenemos muy enferma, para nosotros es muy importante celebrar al santo patrono porque es muy milagroso, yo le pido que me devuelva mi vista y que nos dé mucha armonía, y en este tiempo tan difícil del Covid salgamos adelante”, dijo Holguín Hernández.

Por su parte, Luis Gerardo Velázquez, hijo de Lorenza, mencionó que cada año acuden en familia a darle gracias a San Lorenzo y ésta fue una ocasión especial tras los dos años que se suspendió la celebración.

“Es una tradición venir aquí como juarense, siento que este año el festejo está más fuerte porque la gente extrañaba ya la tradición”, mencionó.

Durante todo el día de ayer las misas en el Santuario de San Lorenzo se celebraron cada dos horas, primero a las 8:00 de la mañana, y después a las 12:00, 2:00, 4:00, 6:00 de la tarde, para finalizar con una última ceremonia a las 8:00 de la noche, se informó.