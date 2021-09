Rinde protesta gabinete; les pide Cruz ser ejemplo

Ciudad Juárez— Los integrantes del gabinete municipal rindieron protesta ayer en el Centro Municipal de las Artes (Cema), donde el alcalde Cruz Pérez Cuéllar les pidió ideas creativas e iniciativas arriesgadas para dar el ejemplo a la ciudadanía y empezar a generar un cambio.

“Veo en la sociedad juarense un ánimo de esperanza, de entusiasmo, y la verdad es que el reto no está nada fácil y yo creo que ustedes lo saben muy bien”, mencionó.

El alcalde tomó protesta a 29 directores y antes agradeció que hayan aceptado su invitación para colaborar en el Gobierno municipal y añadió que les encarga mucho la ciudad.

Entre los integrantes están Adriana Fuentes, en Proyectos Especiales; Ernesto Guevara, en Servicios Públicos; Roberto Briones, en Protección Civil; Carlos Nájera, en Comunicación Social, y Arturo Rivera como oficial mayor.

“Dependerá mucho de nosotros que la gente pueda retomar la confianza que se pueda desarrollar y desatar en Juárez una gran energía transformadora, porque durante la campaña yo dije que yo veía en Juárez a una sociedad que caminaba a mil por hora y un Gobierno que caminaba a 10 kilómetros por hora.

“Ahora estamos aquí y entonces nos toca cumplir y acelerar el camino del gobierno, no vamos a alcanzar a la sociedad tan fácil, es una gran sociedad, es un gran pueblo, pero sí podemos inyectarle esa energía para que nos apoye, y no nos van a apoyar si no nos ven primero poniendo el ejemplo, porque aquí también hay un desencanto”, mencionó Pérez Cuéllar.

Indicó que Víctor Valencia Carrasco y Hugo Vallejo también se unen a su equipo para dar seguimiento a los compromisos de la Presidencia y de las dependencias.

Agregó que ellos dependerán del Despacho de la Presidencia municipal.

“Son dos nombramientos que no hemos cuadrado bien, que estamos en este proceso pero no quise dejar pasar más tiempo, es importante que la sociedad juarense vaya conociendo quienes estarán al frente de la administración y ya con esto nos quedará pendiente solo el tema de las descentralizadas”, declaró.

En su gobierno se eliminará el cargo de administrador de la Ciudad, para regresar al esquema de coordinador de directores, una vez que lo apruebe el Ayuntamiento, a fin de vigilar cada dirección.

En el caso de la Secretaría Técnica, el puesto se convertirá en Coordinación de Proyectos Especiales, mencionó el alcalde.

“Esto pensando plantear al Ayuntamiento, nomás que tenemos que ser muy cuidadosos para no aumentar el gasto corriente, una coordinación en materia de equidad de género”, apuntó.

Cruz Pérez señaló que en tres años se busca bajar el gasto corriente en diez puntos porcentuales: un 3.3 por ciento en el 2020, 3.4 en el 2023 y 3.3 en el 2024.

En el caso de Héctor Arcelús, a quien había invitado para ocupar la Oficialía Mayor, dijo que finalmente declinó porque la persona que se iba a quedar a cargo de su notaría pública al parecer va a trabajar en la administración estatal.

“Por esa razón se le hacía muy difícil cumplir y estar en la Presidencia, y entonces me dijo que va a resolver ese tema y que inclusive está dispuesto a colaborar un poco más adelante con la administración, no necesariamente en la Oficialía Mayor”, añadió.

Como oficial mayor nombró a Arturo Herrera, a quien aseguró conocer desde hace muchos años.

Fue en los primeros minutos del viernes cuando se instaló el Honorable Ayuntamiento para el período 2021-2024 en el salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Municipal “Lic. Benito Juárez”.

Toma el mando de cuerpos de seguridad

Una vez que los integrantes del Cabildo rindieron protesta, en la explanada de la Presidencia municipal Pérez Cuéllar tomó el mando de los cuerpos de seguridad. Nombró como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a César Muñoz Morales, en tanto se presenta una terna al Cabildo para elegir al jefe de la corporación.

Muñoz Morales fue secretario de Seguridad Pública Municipal en la administración 2013-2016.

Como coordinador de Seguridad Vial fue nombrado César Tapia Martínez, exdiputado estatal del Panal, y director general de Protección Civil, Roberto Briones Mota.

Además se nombró a los coordinadores de las diferentes comisiones del Cabildo.

