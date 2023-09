Rinde honor a la patria desde el patio de su casa

Ciudad Juárez.- Gustavo Alonso García Miranda limpiaba ayer por la mañana una placa conmemorativa colocada en el patio de su casa, lugar en el que mañana rendirá honores a los símbolos patrios en compañía de alumnos de la Escuela Primaria Federal Libertad y maestros que, en conjunto, darán el Grito de Independencia.

Oriundo de Zacatecas, pero arropado por Ciudad Juárez desde los 18 años de edad, García celebra este 2023 con orgullo 30 años como precursor cultural, en los que ha construido un espacio para enaltecer la patria en su casa, ubicada en avenida De Los Aztecas casi esquina con Calcopirita, en el número 6106. Al pasar por la vivienda, destaca por tener una gran bandera en la parte más alta del techo y muchas otras más pequeñas alrededor.

“El sentimiento que todos los mexicanos debemos tener sobre nuestra patria lo traemos aquí en el corazón, no es exclusivo mío, es de todos. Es nuestro gran legado y patrimonio, por eso lo hago”, dijo Gustavo Alfonso García para El Diario.

Desde chico, en su natal Zacatecas, recuerda que la piel se le erizaba cada que presenciaba un desfile en el que resaltaban los colores de México. Fue hasta la primaria que lo nombraron abanderado de la escolta durante dos años, y ahí comenzó la historia. “¿Con qué le pago a Ciudad Juárez? Me dio casa, familia y estudio para mis tres hijas, entonces con esto le estoy agradeciendo, no me voy a Zacatecas porque yo aquí tengo un compromiso”, dijo.

Ahora ha convertido su amor al país en una tradición que año tras año, dijo, aguardan sus vecinos, amigos y maestros.

Para la celebración del lunes, espera la presencia de la Escolta del Noveno Regimiento de Caballería, de la Banda de Guerra de Seguridad Pública Municipal; de Antonio González, miembro de la Sociedad Paso del Norte; así como de maestros y padres de familia de los alumnos.

“El hombre es tan sólo la mitad de uno mismo, su otra mitad es su expresión al hablar, sonreír y moverse porque tu cuerpo debe reflejar lo que sientes (…) Tenemos un gran país y una bella ciudad, así que nos corresponde ayudar para buscar el bien común”, añadió.

Por primera vez para celebrar los 30 años, García, de 71 años de edad, dará reconocimientos y menciones honoríficas a los participantes.

Explicó que realiza tres eventos en el año en los que invita incluso a integrantes del Ejército Mexicano. Por ejemplo, otras fechas en las que iza la bandera son el 5 de febrero, por la Promulgación de la Constitución de 1917; el 19 de febrero, que es Día del Ejército, y el 21 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez.

“Yo digo que ¡Viva México! No es exclusivo de septiembre, yo todos los días al levantarme le doy gracias a Dios y en todos los días que hago los eventos digo ¡Viva México! No porque tome tequila o coma chile, sino por el amor a la patria que se tiene”, expresó.