Rinde frutos una década de lucha

Ciudad Juárez.— Durante 10 años, la vida de Adriana González López, una mujer recuperada de cáncer de mama, estuvo en un vilo; le detectaron el padecimiento en el Hospital General (HG), donde fue atendida de manera oportuna y salvaron su vida. Hoy, como sobreviviente, la fronteriza sugiere a las mujeres realizarse revisiones periódicas.

“Esto es algo terrible, algo que no se espera uno, y menos como mamá, porque relacionamos como que el cáncer es igual a muerte, pero gracias a Dios ya hay la posibilidad de salir adelante”, expresa González López, quien muestra agradecimiento al nosocomio ubicado sobre Paseo Triunfo de la República.

De acuerdo con el doctor Sebastián Hernández Hoyos, especialista en cirugía oncológica y actualmente a cargo de la Clínica de Oncología del inmueble que opera el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), las mujeres en el norte del país son más susceptibles a padecer cáncer de mama, uno de los que más se trata.

Asegura que la consulta del Hospital General, en el área de Oncología, tiene una comunicación directa con el Centro de Radioterapia con la finalidad de optimizar el tratamiento de los pacientes con cáncer, donde, a su vez, si así lo requieren, pueden recibir atención de salud mental en el Hospital Civil Libertad, ubicado al suroriente de la ciudad.

Señala que el cáncer de mama se da más en el grupo etario de los 50 a 60 años, sin embargo “cada vez estamos viendo casos de cáncer de mama en más jóvenes”. “Estamos hablando de mujeres de entre 30 y 40 años, que ocupan el 13 por ciento de las pacientes con cáncer de mama, y que históricamente era muy raro”, agrega el responsable.

Adriana, que desde hace 17 años labora en el nosocomio donde usa su experiencia para apoyar en el trato a los derechohabientes, se enteró que tenía una fibrosis en el seno, la cual debieron extirpar debido al diagnóstico positivo; confiesa que, en su proceso, lo más difícil fue que sus hijos la vieran pasar por su enfermedad, pero encontró apoyo y puso el ejemplo.

“Yo me vine a trabajar, todo el tratamiento lo tuve aquí con el apoyo de todos, porque el estar en la casa es muy triste, es estar pensando y si me muero, y si me pasa esto… entonces, en una ocasión mi niño me ve que salgo de bañarme y mi hijo nunca me había visto sin cabello, utilizaba una malla debajo de la peluca y su carita se desencajó porque no esperaba verme así”, cuenta la entrevistada.

Expone que el proceso más fuerte fue para su hija “porque yo decía, ¿qué va a pasar con mis hijos?, y lloraba, lloraba y lloraba”.

Actualmente, tras tratamientos profesionales, ya la dieron de alta y hoy su vida cambió radicalmente al ser parte también de un hospital en donde se atienden enfermedades oncológicas como la que padeció y así ofrece un trato amable y empático a quienes pasan por este proceso.

Factores de riesgo

El especialista Hernández Hoyos explica que el ritmo de vida que llevan algunas de las mujeres influye en los factores de riesgo, ya que se embarazan después de los 30 años, no se embarazan, o no amamantan a sus hijos porque deben trabajar; además el consumo alto de grasas, el tabaquismo y alcoholismo son factores que contribuyen a ver más cáncer de mama en mujeres jóvenes.

Indica que una parte de los casos se debe al factor genético, que sucede a nivel global en un 10 por ciento.

El hospital abrió sus puertas a El Diario para recorrer los pasillos del área de Oncología, que atiende otros tipos de cáncer como el cervicouterino; de ovarios, que es el segundo que se detecta con más frecuencia en las consultas, y el de colon.

“En nuestra ciudad llegan muchas pacientes, entre los 20 y los 30 años con un avanzado cáncer de cérvix, con sangrados importantes”, agrega. Este padecimiento, dice, se asocia a las enfermedades de transmisión sexual debido a la infección causada por el virus del papiloma humano (VPH).

Otro síntoma de este mal es el dolor pélvico –por debajo del ombligo–, dolor al tener actividad sexual y sangrado que no están asociados a la menstruación; la pérdida de peso y la fatiga son síntomas en etapas avanzadas, sin embargo, esta enfermedad no tiene ningún síntoma, se aloja en el cuello de la matriz y puede estar dormido por muchos años, pero se extiende de manera paulatina; inclusive un cáncer que empieza a crecer sólo se aprecia con una colposcopia.

HG, refugio para pacientes de cáncer

Carlos Tadeo Perzabal Avilés, director médico del HG, detalla que cuentan con 167 camas y de esa cantidad hay ocho destinadas al área de Oncología.

Tienen también un aislado para personas que necesitan estar separadas por la vulnerabilidad que llegaran a presentar, y ocho sofás más para la aplicación de las quimioterapias; enfatizó que pueden extender su capacidad a 24 camas en caso de ser requeridas en el área de Oncología.

El Hospital General es de segundo nivel y opera con equipos que le permiten trabajar casi en un tercer nivel de atención, subraya el especialista.

En el nosocomio hay seis quirófanos en donde se atiende a los pacientes con cáncer, que cuentan con aparatos de laparoscopia, equipos para tratar cáncer de mama, de ovarios y para otros tipos de enfermedades similares.

Además, cuenta con equipos para tomografías con una tecnología avanzada que les ayuda a tener un diagnóstico de imágenes claras, se ofrece el servicio de patología en donde se hace el diagnóstico de cáncer en el que se realiza el estudio celular de la paciente, y con el equipo para hacer estudios inmunostoquímicos con los que se pueden dirigir las quimioterapias.

Invierten en el área oncológica

Después de que disminuyó la pandemia del Covid, el hospital activó con creces el área oncológica con recursos del propio nosocomio, de la Secretaría de Salud, del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), y con un donativo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) de medicamentos oncológicos para las quimioterapias, detalló Perzabal Avilez.

Esto gracias a las gestiones del secretario Felipe Sandoval Magallanes, reconoció. “Estamos tratando de suplir todas las necesidades elementales, si el paciente se necesita operar, si tiene cáncer, ahí tenemos el acceso directo para mandarlos al centro de radioterapia”, subrayó.

En ese lugar se agrega el tratamiento para tratar de minimizar la carga tumoral.

“Entonces, estamos tratando que los pacientes que sufren de cáncer de los 10 municipios se puedan tratar aquí, y así minimizarles el batallar de tener que ir a Chihuahua y que los familiares tengan que gastar en alimentos, hospedaje y transporte”, enfatizó.

Expone que el cáncer tiene un impacto en la dinámica familiar muy interesante en lo económico, y de dolor, que modifica toda la estructura familiar.

Con apoyo en el rubro psicológico

Añade que el nosocomio apoya a los pacientes de manera psicológica por medio del Hospital Civil y está coordinado con el Centro de Radioterapia.

Un ejemplo es el caso de Martha Gabriela, de 23 años, que acude al Hospital General desde Villa Ahumada para atenderse el cáncer de linfoma de Hodgkin, que padece desde hace 6 meses.

“Casi no me gustan los hospitales, entonces nunca me había atendido hasta que un día no me pude levantar de mi cama y fue cuando mis abuelos me llevaron al centro de salud, de ahí me mandaron aquí a Juárez”, platica la entrevistada.

Dice que luego de que renunció a su trabajo en una maquiladora, ya no tenía seguro médico, por lo que hizo los trámites para contar con los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el que actualmente cubre los gastos de su tratamiento.

“El proceso es un poco difícil, doloroso, pero me he sentido muy bien, me han hecho sentir muy bien aquí, mi familia ha estado al pendiente (…) La vida me cambió mucho, porque yo no soy de Juárez y el estar viniendo cada 15 días por el tratamiento es muy difícil”.

Falta de revisiones médicas empeoró su situación

Martha cuenta que la falta de visitas al médico para revisión hicieron que empeorara la situación debido a que sólo se sentía cansada y pensó que era por el trabajo.

Ella vive con sus abuelos y sus hermanos son su fortaleza, y quienes la apoyan para salir adelante en este proceso que ha sido difícil para toda su familia.

Hasta la fecha ha recibido nueve quimioterapias de las 12 que necesita, sin embargo, aunque en la primera fase de su tratamiento se siente bien, en la tercera etapa presenta náuseas, ardor y la mayoría de las veces sale en silla de ruedas porque no puede caminar, dijo.

“Nunca me imaginé que fuera a ser cáncer, sí me deprimí, me puse muy triste, pero ahí la llevo; tengo mis cuatro hermanos menores, soy la mayor. Mis hermanos, mi familia me fortalecen”, menciona la entrevistada.

A saber…

Las mujeres en el norte del país son más susceptibles a padecer cáncer de mama

En la consulta de oncología del Hospital General se ven en promedio 40 pacientes semanales; cerca de un 60 o 70 por ciento es con diagnóstico positivo

El grupo etario al que pertenece este padecimiento oscila entre los 50 y 60 años, sin embargo cada vez se ven más casos en mujeres de entre 30 y 40 años de edad

Con equipo suficiente

24 camas pueden poner a disposición del área de Oncología si es necesario; regularmente tienen ocho

6 quirófanos para pacientes de cáncer hay en las instalaciones del hospital

• Además, cuentan con un asilado en caso de que una persona con cáncer requiera aislarse por presentar vulnerabilidad

• También tienen equipos para tomografía de tecnología avanzada, se ofrece el servicio de patología en con estudio celular y equipo para hacer estudios inmunostoquímicos, con los que se pueden dirigir las quimioterapias