Rinde con lápidas homenaje a difuntos

Ciudad Juárez.- Miguel Martínez se ha dedicado desde adolescente a elaborar y cincelar lápidas, un oficio que aprendió de su padre ya fallecido, pero que al grabar alguna superficie le recuerda lo frágil que es la vida.

Desde los 14 años, Miguel aprendió a trabajar para crear los pequeños monumentos que adornarán los restos de los difuntos.

Las placas pueden ser de cerámica, mosaico y resina, y también de mármol; algunas pueden tener imágenes religiosas, fotografía, o la estrofa de una canción.

“A mí este trabajo me lo enseñó mi papá, el negocio viene de mi bisabuelo, de repente me entra la nostalgia porque a veces me acuerdo de mi papá. Este trabajo es para darle destino final a la persona, y a esto ya estamos acostumbrados, a estar cerca de la muerte; para mí sólo es la nostalgia de quien aprendí”, expresó el entrevistado.

Para elaborar la estructura completa se mezclan varios elementos con materiales que permitan que la pieza dure hasta cincuenta años, dijo el entrevistado.

“Se hacen las formas de yeso con tabla, se arma la pieza, lleva materiales como una pasta de granito con pegamento blanco, una colación de cemento gris; se dejan secar dos o tres días, luego sigue el proceso de pulirlo con una máquina, lo lijamos con agua, ya acabándose de lijar se le da el acabado para que agarre brillo con un ácido, grasa para calzado porque eso es lo que le da el brillo y la protege del agua y del polvo”, detalló.

Posteriormente, se hacen los trazos de las letras, para después grabarlas con un cincel, y la de mármol se graban con una pistola de presión con arena.

Son alrededor de dos horas las que Miguel utiliza de su tiempo tan sólo para una lápida de 38 kilos. De las que son con barrotes y placas más grandes dependerá del peso y el diseño. El diseño también puede ser en forma de libro que pesa 20 kilos, mientras una con más elementos hasta 320.

Durante todo el año se construyen lápidas, pero el 2 de noviembre les aumentan hasta en 70 por ciento las ventas, según comentó Miguel.

Los clientes piden desde septiembre los monumentos funerarios para la celebración de Día de Muertos, y tardan seis semanas para su construcción.

Los costos van desde los mil 800 pesos para un diseño básico, y las que tienen más detalle o son grandes hasta los 60 mil pesos.

Las más solicitadas son las que tienen un nicho, con las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, dio a conocer.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx