Rifa su auto para ayudar a Apanical

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / La camioneta de la cual se obtendrán recursos

Ciudad Juárez— Con la firme intención de poner su “granito de arena” para ayudar a la comunidad, Joaquín Efrén Lucero decidió organizar un sorteo de dinero en efectivo, pero también de su camioneta, y de lo que reúna por la venta de los boletos, donar una parte a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical).

Él mismo se ha encargado de organizar la actividad y empezar a promover esta rifa, y solo espera acordar con los directivos de la asociación para empezar a vender los boletos, para de inmediato ponerlos a disposición de la comunidad y que participen en esta rifa en la que además de ganar un premio, ayudarán para los tratamientos de los niños y adolescentes que padecen cáncer.

“La meta es llegar a los 2 mil boletos vendidos y así donar 100 mil pesos a la Apanical, pero aunque sean menos, el monto de la donación será el mismo, pues la intención es ayudar a esta asociación que atiende de manera gratuita a niños y adolescentes enfermos de cáncer”, dice Joaquín.

Explicó que el costo del boleto es de 300 pesos, con cinco números cada uno y con la oportunidad de participar en el sorteo de 10 mil y 20 mil pesos, así como de una camioneta marca Kia Soul, modelo 2019, de su propiedad.

Las rifas se harán de acuerdo con el resultado de la Lotería Nacional y los ganadores son quienes acierten con los últimos cuatro números del premio mayor en tres sorteos de la lotería, el primero el 16 de julio, con el sorteo de 10 mil pesos; el segundo con 20 mil en la rifa del día 23 del mismo mes y el final, de la camioneta, el 30 de julio.

“Con el mismo boleto se tendrá la oportunidad de participar en los tres sorteos, y aunque alguien resulte ganador en algunos de los dos primeros, puede participar también en el tercero”, indicó.

Especialista en el área de la mecatrónica, Joaquín, de 26 años de edad, dice que actualmente está desempleado, pero confía en que pronto conseguirá trabajo, por lo que por ahora se dedica a esta actividad en beneficio de la Apanical y los menores que ahí atienden.

Comentó que la idea de apoyar a esta asociación le surgió luego de que había pensado en hacer la rifa y con lo ganado llevar despensas a la gente humilde, pero lo consideró más complicado, además de que hay varias organizaciones que se dedican a eso, por eso decidió trabajar para ayudar a la Apanical.

“Lo hago porque me nace, me gusta ayudar a la gente, hacer feliz a alguien, el ver la sonrisa de otras personas por ayudarle, me levanta el ánimo y me estimula para seguir adelante, por eso lo hago, quiero ayudar”, expresó.

Joaquín comentó que los boletos de la rifa estarán a la venta en las oficinas de la Apanical, situada en la avenida Ejército Nacional, casi esquina con Jacinto Benavente.