Rezagan operaciones por atención a Covid

Ciudad Juárez— La enfermedad por SARS-CoV-2 sigue cobrando víctimas en Juárez, algunas de forma indirecta, como es el caso de Martha Acosta, de 64 años, quien se quebró el brazo derecho hace dos semanas pero no fue intervenida quirúrgicamente en el Seguro Social, debido a que la dolencia no se consideró una emergencia.

Como ella, 6 mil 835 derechohabientes han visto suspendidas sus cirugías en los últimos cinco años, mil 520 este 2020 al agudizarse el rezago por la conversión hospitalaria para pacientes Covid, lo que obligó a limitar las atenciones en los quirófanos sólo a urgencias médicas.

Ello, aunado a la falta de personal, insumos y medicamentos, ha impactado en los tres nosocomios del IMSS en la localidad.

Este año el Hospital 35 ha suspendido 464 cirugías; el 6, 480, y el 66 un total de 576, de acuerdo con la consulta 0064102525620 de Transparencia.

“De tanto acumulamiento que tienen no me quisieron operar y para ellos lo más fácil es echarlo a uno para afuera. Lo único que quiero es que me operen, ¿hasta cuándo quieren que me espere?”, dice la mujer de la tercera edad, quien ha visto mermada su salud.

De 2016 a 2019 el hospital 66 suspendió 417 cirugías; el 35, 2 mil 634, y el 6, 2 mil 264, informó el Seguro Social. Otra de las afectadas en 2020 es “Nancy”, de 14 años, quien –cuenta su mamá Julia– sufrió graves quemaduras en su pierna tras sufrir epilepsia mientras se bañaba con el agua caliente.

El tratamiento, señala la madre de familia, quedó “a medias” porque, aunque a su pequeña le asignaron cita con el cirujano plástico para revisión, ésta fue cancelada junto con otra programada con un pediatra que le ayudaría a dirigir a la menor a un tercer nivel para los análisis de su epilepsia.

“Para el 4 de septiembre me pusieron la cita con el cirujano otra vez y me la cancelaron, le iban a dar seguimiento a su pierna. Con el pediatra era para llevarla a tercer nivel y ambas se suspendieron por el Covid”, destaca y a la vez urge al IMSS a velar por quienes deben pasar por estas situaciones.

A través de la requisición de información, el Seguro Social explicó que otros de los motivos que han incidido en la cancelación de los procedimientos quirúrgicos son la “indicación de tratamiento, falta de vigencia de derechos, así como la negativa del paciente para ser intervenido”.

En el 66, las especialidades con mayor suspensión –dijo el IMSS– han sido ortopedia, traumatología y de cirugía general; en el 35, se añade la de cirugía plástica, y en el 6 de urología y oncología; al momento, sólo este inmueble “tiene una lista de espera de 400 pacientes”, que sigue aumentando.

Para solventar la situación, indicó el instituto, se han establecido “programaciones los fines de semana, las jornadas médicas y la optimización de recursos materiales y humanos”. Además, la subrogación de pacientes al Hospital de la Familia (Femap), que ha sido limitada ante la capacidad del inmueble.

Una ‘avalancha’

Para el doctor Lorenzo Soberanes Maya, presidente del Clúster de Salud y Turismo Médico y vicepresidente de Salud de la Canaco, la situación de aplazamiento de cirugías se visibiliza como una “avalancha” que impactará a los servicios de derechohabiencia, como ahora lo hace el coronavirus.

Sostiene que el contexto es complicado en demasía, ya que la capacidad instalada “es muy pobre” y la política del IMSS se ha enfocado en una plantilla administrativa con carente mano de obra y más cuando se trata de la especializada para los tratamientos quirúrgicos de este municipio fronterizo.

“Son muy eficientes para la recaudación del dinero, pero no así para el cumplir sus obligaciones. Las personas deben cuidarse no sólo del Covid, sino de cualquier accidente porque no va a haber capacidad de atención, hay mucha gente reprogramada junto a estudios de laboratorio”, destaca.

Al momento, Juárez continúa mostrando altos índices de contagios de Covid, con 19 mil 542 acumulados en lo que va de la contingencia; se desprenden mil 740 finados, que van en incremento.

Por ello el médico junto a las autoridades llamó a la ciudadanía a mantener las medidas preventivas, agilizando así la desconversión hospitalaria, es decir, la mayor atención a padecimientos ajenos a la nueva cepa de coronavirus, lo cual permitirá que en breve se puedan ir reactivando las operaciones.

