‘Reviven’ cadáver para identificar si es el paseño

Ciudad Juárez— En poco más de una semana se podría contar con las huellas dactilares de un cadáver en estudio para corroborar si coinciden con las del paseño privado de la libertad en un rancho de Riberas del Bravo.

Así lo informó personal de la Fiscalía Zona Norte, que aseguró que el cuerpo en descomposición encontrado en la caja de una pickup en una brecha de Samalayuca el pasado lunes ya está en proceso de rehidratación por parte de la Dirección de Servicios Periciales.

El fiscal de Distrito, Jorge Nava López, dio a conocer que hasta ayer el FBI continuaba colaborando con datos de inteligencia e información para esclarecer el “levantón” del estadounidense José Francisco Quezada Espinoza, hecho que cobró la vida de tres hermanitas el pasado 25 de agosto.

Nava indicó que esperan que con la rehidratación del cadáver, encontrado el pasado 2 de septiembre cerca de las dunas de Samalayuca, se pueda confirmar si se trata de la misma persona hasta ayer desaparecida.

Dijo que no se puede hacer tal afirmación hasta no estar seguros, por lo que el cuerpo no puede entregarse a ningún reclamante.

Señaló que si la familia de Quezada Espinoza cuenta con algún documento donde el ahora desaparecido haya estampado su huella dactilar sería posible la identidad por correspondencia.

Nava dijo que el cuerpo hallado en la brecha está en descomposición por haber estado varios días expuesto al calor en el desierto, aunque precisó que no se contaba hasta ayer con el cronotodiagnóstico para precisar el tiempo de muerte.

Comentó que la camioneta pickup Ram negra, en cuya caja estaba el cuerpo del desconocido en la brecha, coincide con las características descritas por los testigos de la noche del 24 de agosto pasado, cuando ocurrió la privación ilegal del estadounidense. Además la investigación comprende videos de tomas cercanas al rancho, donde se puede observar el vehículo.

En un período de entre 5 y 7 días el forense podrá tener el resultado de la rehidratación del cuerpo y se deberán aguardar otros 3 o 5 días para la reversión de putrefacción. Se cree que en ese período las huellas de los dedos del cadáver que se tiene en estudio puedan ya cotejarse con algún documento oficial, se conoció.

[email protected]