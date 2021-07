Revisarán paraderos por fallas

Ciudad Juárez.- Luego de que el Comité Ciudadano de Supervisión de Obra realizó una inspección a las recién remodeladas estaciones de la primera ruta troncal, encontrando una serie de irregularidades que complican los accesos a personas con discapacidad, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) en la Zona Norte, indicó que las observaciones señaladas por la organización serán atendidas, de manera que se puedan conocer qué fallas pudieran entrar en las garantías de construcción para ser reparadas.

“Necesitamos revisar en qué consisten estas observaciones, analizarlas conforme al proyecto para ver si hay algún aspecto que no haya sido atendido y definir qué proceso sigue; hay cuestiones de obra dentro de los contratos que son imputables a la constructora, pero hay fianzas de vicios ocultos y defectos para atender eso, sin embargo, tenemos que checarlo con el Fideicomiso que lo recibió”, dijo Salvador Barragán, subsecretario de Sedue en la frontera.

El jueves, Aldo Rodríguez Ordóñez, integrante de la organización antes mencionada, señaló que las estaciones del sistema de transporte Bravobús que se encuentran por el eje vial Juan Gabriel no tienen la infraestructura necesaria para que las personas con discapacidad puedan llegar a ellas.

Entre las observaciones que se hicieron de los paraderos Aserraderos, Eritrea y Sanders, por mencionar algunos, se destacó la falta de semáforos peatonales, la necesidad de brincar las vías del ferrocarril, así como banquetas que terminan como escalón.

Asimismo, se denunció que los autobuses no se estacionan a una distancia prudente para que las personas que usan bastón o silla de ruedas puedan subir al camión. También en algunos casos, se reportó la falta de rampas adecuadas, herrería dañada o guías podotáctiles afectadas.

Respecto a esta situación, se consultó al secretario técnico del Fideicomiso de Transporte Autosustentable Bravobús Juárez, José María Fernández, quien sólo dijo no tener conocimiento sobre los señalamientos de los usuarios.

Al cuestionarlo sobre cómo las situaciones antes expuestas pudieran afectar el servicio, el funcionario aseguró que el funcionamiento de dicho sistema de transporte no se vería perjudicado. “Todo lo que es construcción es con Desarrollo Urbano, yo no puedo opinar, es más, no tenemos ni registros sobre el tema”, declaró.

Por su parte, Barragán Flores reiteró que se hará una visita de inspección a las estaciones de la BRT-1 para revisar de manera particular cada uno de los casos expuestos por la organización civil.

“Lo vamos a analizar directamente con el titular del Fideicomiso para ver específicamente qué pasó, ver la lista que hizo esta organización y saber qué procede, ya que la intención es que estas estaciones brinden un servicio de excelencia”, dijo.