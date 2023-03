Revisarán caso de presunto maltrato a venezolanos

Ciudad Juárez.— El regidor coordinador para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Jorge Bueno Quiroz, afirmó que revisará con el director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González Reyes, la situación de los migrantes venezolanos, luego de que se recibió una denuncia de abuso por parte de policías municipales en hechos ocurridos en el comedor de Catedral.

“Vamos a tener una reunión con Santiago González para ver qué pasó y ver de qué manera podemos intervenir”, manifestó.

Dijo que los agentes de Seguridad Pública Municipal no tenían facultades para ingresar al comedor, “lo estamos revisando para ver cómo se va a apoyar a los migrantes”.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales, afirmó el pasado viernes que los policías municipales no contaban con facultades para entrar al comedor para migrantes ubicado en la Catedral.

De acuerdo con el seguimiento periodístico, el 1 de marzo cerca de las 2:00 de la tarde, elementos de la SSPM entraron al comedor destinado a personas en situación de movilidad para detener a tres de ellos, una familia de venezolanos.

Las versiones se contraponen; el padre de familia, de 30 años de edad, asegura que los oficiales llegaron a intentar realizarle una revisión cuando estaba fuera del comedor, a lo que accedió, “y en lo que yo hice por levantarme ellos me tomaron y me impulsaron y me sentaron. Uno de ellos forcejeó conmigo”, contó el hombre.

Lo sometieron para revisar su cartera, en la que no llevaba nada, lo que causó la molestia de los oficiales, que le ordenaron entrar al comedor; lo siguieron, lo acusaron de haber golpeado a un oficial y empezaron a agredirlo.

Muñoz Morales señaló que tras un reporte ciudadano de un acto de molestia los agentes preventivos intervinieron. Al acercarse al migrante, “se puso agresivo. Cuando el elemento lo quiso revisar, (el migrante) le dio un golpe y salió corriendo, los elementos se fueron tras de él y cuando llegaron otros elementos se hizo la trifulca”.