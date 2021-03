Revisará Municipio factibilidad de ciclovía

Cortesía

Ciudad Juárez— El Municipio revisará con el Gobierno del Estado la factibilidad de la ciclovía que se construye en algunas avenidas de la ciudad, debido a que se han recibido muchas quejas ciudadanas, sobre todo en el tramo de la avenida De los Insurgentes.

“Limita mucho el tránsito de los carros, yo en lo personal lo he estado viendo todos los días, entonces trataremos de darle solución a este problema”, aseguró el presidente municipal en funciones, Carlos Ponce Torres.

Dijo que el Municipio está consiente de la inconformidad de la ciudadanía por las obras de la cicloruta, sobre todo en esa avenida.

“Los camiones van a empezar a brincarse por encima de los vialetones y no dudo que muy pronto los vialetones van a andar por en medio de la calle. No tenemos calles en Juárez y limitarlas todavía más es un problema grande, yo lo he dicho muchas veces no tenemos calles y tenemos una gran cantidad de automóviles”, expuso el alcalde.

“Trataremos de encontrar solución a este problema, yo les pido que me den el tiempo para tratar de encontrar la solución y llegar a un acuerdo al respecto con las autoridades del Estado”, declaró Ponce ayer a la prensa.

Trabajadores de una empresa local retiraron ayer algunos vialetones de la cicloruta en la avenida De los Insurgentes, debido a quejas de comerciantes y dueños de viviendas, se informó.

Desde la mañana, dos cuadrillas comenzaron a retirar algunos vialetones verdes debido a que obstruían los accesos a cocheras de casas o estacionamientos de negocios enclavados en la avenida mencionada.

Un trabajador dijo que estaban corrigiendo los errores y retirando el material de plástico, mismo que era guardado en una caja-remolque.

Comerciantes de la avenida Insurgentes dijeron que preparan acciones de protesta para hacer qué sean retirados los aditamentos y se regresen los carriles a esa vialidad.

La primera etapa de la ciclovía que construye el gobierno del Estado contempla una red de 30 kilómetros de la zona Pronaf hasta el Centro Histórico.

Algunas de las avenidas por las que se construirá son la Heroico Colegio Militar e Insurgentes, Adolfo López Mateos, Abraham Lincoln, Panamá, Costa Rica, Santos Degollado, 5 de Mayo, Bolivia, Mercurio y Oro.

La inversión es de 43 millones de pesos provenientes de la Federación del Fondo Metropolitano, y se proyecta que la cicloruta estará terminada en mayo, se informó.

