Revisará IMSS caso de reintegro de gastos a derechohabiente

Archivo / El Diario de Juárez / Hospital del IMSS 35

Ciudad Juárez— En relación a la queja que presentó Martín Aguilar Perón, derechohabiente y extrabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que solicita le reintegren los gastos que hizo al tener que someterse a una cirugía en un hospital privado, la institución de salud dio a conocer que inició una revisión de la misma y en breve se dará una respuesta.

A través de un comunicado, la Oficina de Representación Chihuahua del Instituto informó que se revisa a detalle el caso y se dará seguimiento puntual al mismo, a través de las áreas correspondientes.

Indicó que en días pasados fue promovido el recurso de solicitud para el reintegro de gastos médicos, por lo que el proceso está en curso de resolución.

“El IMSS Chihuahua refrenda su compromiso de trabajar en beneficio de su derechohabiencia”, señala el documentop.

El derechohabiente narró que el jueves 28 de enero, alrededor de las 5:00 de la tarde, acudió para atención médica a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 48, situada por la avenida Manuel J. Clouthier, ya que tenía un dolor intenso y probablemente era un problema de la vesícula, de acuerdo a lo que le comentó su hijo, que es médico.

En ese lugar le suministraron suero y permaneció por espacio de una hora, luego le dijeron que se retirara y al día siguiente le harían estudios para ver de qué se trataba; esto, a pesar de que el dolor era más intenso.

“Ante esto, nos fuimos a la Unidad Regional número 35, en la calle Valentín Fuentes, en donde me dijeron que no podían hacer nada porque no tenían equipo, que fuera al día siguiente para que me autorizaran subrogar el servicio para ir a un hospital privado”, detalló.

Sin embargo, su familia lo llevó al Centro Médico de Especialidades, en donde le hicieron exámenes en los que detectó un cálculo de 3.1 centímetros en la vesícula, por lo que era urgente la cirugía.

Con ayuda de su hijo y otros médicos, lo trasladaron al Hospital Juárez, en donde lo operaron, previo a la realización de los estudios correspondientes, comentó.

Aguilar dijo que salió bien de la cirugía y debe estar algunas semanas en reposo para la recuperación total, pero presentó la queja sobre la deficiencia en el servicio y la petición de que le reintegren lo que gastó en el hospital privado, cerca de 40 mil pesos.