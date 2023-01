Revisan realización de concierto de supuesto grupo neonazi

Ciudad Juárez.— Aunque el Municipio no tiene registro de una solicitud para realizar aquí un concierto de un grupo griego presuntamente neonazi, en redes sociales y en medios nacionales se difundió la invitación al evento, que está programado para realizarse este día en Juárez en una ubicación que sólo conocerán los asistentes.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dijo que pese a que no se sabe dónde se efectuará el concierto, el Municipio estará pendiente de su realización y si efectivamente el grupo tiene ideología neonazi, se suspendería.

“Se ha anunciado, pero no sabemos dónde, no tenemos todavía el lugar; mientras no tengamos esa información no podemos hacer nada, pero sí le estamos dando seguimiento”, aseguró.

El concierto se suspendió este viernes en Guadalajara derivado de protestas, de organizaciones antisemitas, de acuerdo con información nacional.

Dijo que el Municipio revisará si efectivamente el grupo tiene esa ideología supremacista, o si sólo es un grupo de rock pesado.

“Si es propaganda que discrimine a las personas, que plantee que unos son superiores a otros ahí sí (se suspende el concierto), si es un tema de rock pesado o cosas así que existen y con las que hemos lidiado toda la vida, pues no”, manifestó.

La banda neonazi griega de metal Der Stürmer, cuyo nombre alude a una publicación de la Alemania nazi, tenía programado un concierto para este 13 de enero en Guadalajara y otro para el 14 en la Ciudad de México, pero en Guadalajara se suspendió por el Ayuntamiento, de acuerdo con medios nacionales.