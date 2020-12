Revisan presupuesto para Policía municipal

Ciudad Juárez— La Comisión de Seguridad Pública revisó el lunes el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para el 2021, cuya cantidad es de mil 138 millones de pesos, que significa el monto más grande de inversión para las dependencias municipales.

Sin embargo, la directora administrativa de la SSPM, Diana Villalobos, no supo responder a las dudas los regidores ni de representantes de agrupaciones ciudadanas que estuvieron presentes en la reunión transmitida en vivo por Facebook.

La funcionaria dijo que algunos aspectos del presupuesto de la dependencia para el 2021 los elaboró el tesorero y en todo caso las dudas que hubiera había que preguntárselas a él.

De los mil 138 millones de pesos que se proyecta invertir en el 2021 en esta corporación, 917 millones de pesos son para servicios personales, cuando lo ejercido este año son 816 millones de pesos, lo que significa un aumento de 101 millones de pesos de un año a otro, lo cual Villalobos no supo explicar la causa.

Además, para el año próximo están proyectados 110 millones de pesos para materiales y suministros, y 111 millones de pesos para servicios generales.

“El proyecto del presupuesto se estaría aplicando a las necesidades primordiales de la secretaría, los gastos que históricamente hemos tenido en el tema de uniformes, el arrendamiento de patrullas… básicamente es en las cuestiones más primordiales para el funcionamiento óptimo de la dependencia”, fue lo que explicó Villalobos ante la comisión.

Ángela Sánchez, del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), agregó que como la asociación coadyuva de manera financiera con la Secretaría de Seguridad Pública, quería conocer los grandes rubros en que la corporación invertirá sus recursos el año próximo.

Finalmente, el coordinador de la comisión, Alfredo Seáñez Nájera, el resto de las ediles que forman parte de la cartera y la funcionaria acordaron sostener otra reunión para que se les expliquen los proyectos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la forma en que se planea ejercer los recursos en el 2021.

“No vimos la intención de dar alguna explicación, es por eso que de alguna manera decidí tomar el control de la discusión, ir haciendo preguntas, y ahí fue cuando notamos que no estaba informada la directora, esperamos haya sido sólo de no tener la información a la mano, y que no sea falta de conocimiento, del plan de trabajo de la secretaría”, mencionó la regidora Amparo Beltrán, vocal de la Comisión de Seguridad Pública.

El anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio para el 2021 fue presentado a los regidores la semana pasada por el tesorero, Gerardo Ronquillo, y se espera que en cualquier momento el Congreso del Estado apruebe la Ley de Ingresos de Juárez, para luego subir a Cabildo el de Egresos para su ratificación, se informó.

