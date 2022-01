‘Revictimizó a familia’

Ciudad Juárez.— El colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia se pronunció por el caso del error cometido por la Fiscalía General del Estado (FGE) al entregar de manera equivocada el cuerpo de un adolescente reportado como extraviado, ya que asegura que estos hechos revictimizan a la familia del menor, que ha sufrido desde su ausencia.

“La revictimización es muy fuerte, tiene repercuciones muy fuertes, que si lo encontraron con vida y luego no, y ahora no saben dónde está, entonces parece que la autoridad sólo busca a quién echarle la culpa, pero no ve más allá de todo lo que esto desencadena en la familia y en la misma comunidad”, dijo Daniel Durán, dirigente de esta organización conformada por familiares de personas desaparecidas.

Kevin Adrián León Contreras, de 14 años de edad, fue reportado como desaparecido el 18 de enero, cuatro días después la FGE informó a la madre del menor que el mismo día 18 se localizó un cuerpo que coincidía con las características de su hijo, debido a que en dos ocasiones no pudo reconocerlo a través de fotografías, se llamó al padre del adolescente, quien, de acuerdo con la versión oficial, fue él quien lo identificó.

La mañana del pasado martes, la familia de Kevin protestó en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), debido a que el cuerpo que les entregaron no era el de él, de lo cual se percataron cuando ya lo tenían en velación. Debido a que el cadáver no se localizó en el Semefo, la FGE reactivó la pesquisa.

“Nos preocupa, nos preocupa mucho porque no es la primera vez ni la segunda vez que pasan acciones así donde se entrega mal la información o algún cuerpo y resulta que no es, a nosotros nos confirma que debemos estar supervisando y estando en las reuniones de mesas con Semefo, a veces nos comentan que por qué nuestra insistencia, pues precisamente por estos casos”, mencionó Durán.

Dijo que no sólo se afectó a la familia del menor, sino que se limitó la posibilidad de que la otra persona fallecida sea localizada por sus familiares.

“En este caso (el de Kevin) si no se hubiera descubierto, pues se pierde la posibilidad de que quizá a la persona que entregaron la están buscando… y quién nos garantiza que no haya habido momentos en que sí sucedió, que la familia no se enteró y le dieron sepultura, eso es lo que nos preocupa y estamos exigiendo cada vez”, señaló.