Revendedores del Valle se abastecen en San Isidro

Ciudad Juárez— Estaciones de servicio ubicadas en los ejidos San Isidro y Jesús Carranza de Ciudad Juárez, son los principales abastecedores de gasolina a revendedores del combustible que operan de manera clandestina en los municipios de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, revelaron expendedores a condición del anonimato.

Esta actividad, sostienen, es del conocimiento de las autoridades municipales y estatales que han normalizado la venta irregular de gasolina sin cumplir con las normas mínimas de seguridad, ante la falta de gasolineras y el elevado costo del combustible.

Los revendedores adquieren la gasolina en varios contenedores de 20 a 50 litros que ocultan dentro de sus vehículos para evitar que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) les decomisen el combustible.

En esta ciudad no está permitido el traslado de más de 20 litros de gasolina en recipientes y contenedores, explicó Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil Municipal. En cantidades menores es permitido la venta y el traslado para uso particular, no para venta.

El servidor público dijo desconocer el comercio y traslado de combustible para su reventa, por lo que informó que en coordinación con la Policía Municipal realizará operativos sorpresivos.

“No teníamos conocimiento de esto, vamos a investigarlo”, dijo Matamoros Barraza.

El director de Protección Civil de Praxedis G. Guerrero reportó el pasado lunes a Protección Civil Estatal en la Zona Norte, a cargo de Bulmaro Márquez, que en ese municipio no cuentan con empresas gasolineras por lo que es necesario que los vecinos se trasladen a los municipios de Guadalupe y a Ciudad Juárez.

Los revendedores exponen que la única gasolinera en el municipio de Guadalupe expende el litro de gasolina casi un 20 por ciento más cara del valor establecido en Juárez, pese a que ambos son municipios fronterizos.

El listado de precios reportados por los permisionarios en línea, según el Acuerdo número A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía, la estación de servicio 1227 ubicada en la avenida Miguel Hidalgo, en Guadalupe, ayer vendió el litro de gasolina regular en 17.20 pesos.

En cambio, las gasolinera de Juárez mantuvieron precios entre 13.80 a los 14.05 pesos por litro.

Es por ello que las dos gasolineras de San Isidro y Jesús Carranza son las más cercanas para que los revendedores del Valle adquieran ahí el combustible para su venta clandestina en ejidos, colonias y ranchos, explican.

Durante el recorrido realizado por El Diario se observó que en Praxedis G. Guerrero se encuentra una estación abandonada, la cual cuenta con el equipo para volver a prestar el servicio, sin embargo, según los vecinos, resultó mal negocio para el concesionario que cerró hace poco más de tres años.

Mientras que en Caseta (ejido Porfirio Parra) se encuentra la segunda estación abandonada desde que el pueblo dejó de ser puerto de cruce fronterizo y que los militares se retiraron de este ejido, explican los residentes de la zona.





Lo que dice la ley

Los revendedores plantean que su actividad no es ilícita y ofrecen un servicio a la comunidad, sin embargo, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, establece en el artículo 9, inciso II, sanciones a quien resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Añade que las conductas descritas se sancionarán a) Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de 4 a 6 años de prisión y multa de 4,000 a 6,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Y b, cuando la cantidad sea mayor a 300 litros pero menor o equivalente a 1,000 litros, se impondrá de 6 a 10 años de prisión y multa de 6,000 a 10,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Hasta el cierre de esta edición no había personas sancionadas por las autoridades federales en la región del Valle.