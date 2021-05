Revelarán resultados de ‘supercierres’ en 2 semanas

Ciudad Juárez— Al menos 15 establecimientos fueron clausurados durante los dos fines de semana de ‘supercierres’, que de acuerdo con el gobernador Javier Corral tuvieron el resultado esperado, por lo que sus conclusiones se verán reflejadas en los indicadores de las próximas dos semanas.

Según el último reporte de la Oficina de Gobernación en la Zona Norte, durante la semana del 27 de abril al 2 de mayo la dependencia realizó un total de 319 inspecciones a establecimientos de la ciudad, de las cuales se entregaron 29 actas y nueve clausuras.

De la información anterior, la titular de la dependencia, Maribel Hernández, detalló que 126 revisiones fueron realizadas durante los días correspondientes al segundo fin de semana de ‘súpercierre’, procediendo a la clausura de siete negocios por motivos como violación de sellos, no contar con licencia de funcionamiento, operar sin ser actividad esencial, entre otros.

Dichos resultados se suman a los números correspondientes a la semana del 20 al 25 de abril, cuando Gobernación cerró con 410 revisiones, 47 actas y nueve clausuras; de estas cifras, sólo 172 inspecciones fueron realizadas únicamente en los tres días del primer ‘supercierre’, cuando se clausuraron ocho establecimientos.

Con lo anterior se puede desprender que únicamente en los días correspondientes a los dos fines de semana de restricciones las autoridades habrían aplicado un total de 298 inspecciones a negocios, procediendo a la suspensión de al menos 15 comercios de la ciudad, entre los que destacaron sucursales de tiendas Elektra, Coppel, First Cash, Oxxo, entre otras.

Respecto a esta situación y la efectividad de las medidas aplicadas, el gobernador aseguró que durante la próxima reunión del Consejo Estatal de Salud, programada para la siguiente semana, serán precisamente analizados los resultados de las restricciones, sin embargo, dijo que los cierres masivos permitieron a la ciudadanía volver a tomar conciencia de la pandemia.

Asimismo, ante los cuestionamientos por el repunte en la venta de alcohol de manera clandestina y hasta compras de pánico generadas durante los días de ‘supercierre’ en regiones como Juárez, Corral Jurado sólo descartó que ambas situaciones se hayan registrado en el estado.

“A diferencia del ‘supercierre’ anterior (en noviembre 2020), no se dispararon las compras de pánico; este fenómeno no se dio e incluso, algo que me da mucho gusto poderlo decir, tampoco la compra excesiva de licores, de vinos y licores para la venta clandestina”, señaló.

El gobernador aseguró que hubo responsabilidad de la mayoría de los chihuahuenses y del comercio organizado para acatar las disposiciones y cortar el incremento en las tasa de transmisión del Covid-19, por lo que en próximos días se analizará el nuevo comportamiento de los indicadores.

Es importante mencionar que aunque las restricciones por los “supercierres” concluyeron ayer a las 06:00 horas, las medidas preventivas por el semáforo en naranja continúan, por lo que aquellos establecimientos que no cumplan con los lineamientos podrían hacerse acreedores a sanciones como clausuras temporales o definitivas, así como multas que van desde las 45 hasta las 700 unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a montos desde los 3 mil 764 hasta los 62 mil 734 pesos, según datos de Gobernación Zona Norte.

