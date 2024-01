Revela el Frente sus cartas probables para la alcaldía

Los precandidatos para la presidencia municipal del Frente Amplio por México (PRI–PAN–PRD) son por parte del Partido Acción Nacional (PAN) Rogelio Loya y Marisela Terrazas, y del Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Fuentes y Enrique Serrano, afirmo ayer la dirigente local del tricolor, Mireya Porras Armendáriz.

“Ellos son los que van a participar en la encuesta, entonces ya se decidirá quién gana, en este caso creo que tenemos la posibilidad de que llegue Enrique Serrano”, manifestó.

Dijo que la semana próxima inician las encuestas entre los militantes de los partidos y para el 15 de febrero se definirá al abanderado.

“Yo creo que para el 15 de febrero ya debemos tener candidato a presidente municipal de la alianza, no sé quién será, pero el que tenga mejores resultados”, manifestó.

A su vez, al cuestionarlo al respecto, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, dijo que el expresidente municipal, Enrique Serrano, tiene pocas posibilidades para ganar la siguiente elección del Ayuntamiento.

A pregunta de los reportes sobre su opinión de este asunto afirmó que para él las posibilidades “son muy buenas”.

Ante la pregunta de las posibilidades, contestó; “para él muy mal, para mí muy buenas”.

“Es un tema que no debe ser relevante para su servidor en el sentido de que va a haber contienda, primero tengo que cumplir con el proceso interno de Morena”, expuso ayer en la mañana en atención a medios.

Al respecto, el exalcalde Enrique Serrano dijo que es muy gratificante, estimulante y un honor que lo consideren como posible candidato a la presidencia municipal.

“Estoy a disposición de mi partido, y si va en alianza con el PAN y el PRD, pues de los tres partidos, esperaremos los tiempos que los partidos resuelvan la candidatura en Juárez, si hay un apoyo político importante podríamos tomar esa decisión, y si no pues no la tomamos, y no pasa nada”.

Agregó que cualquier de los tres que van a la encuesta podría ser buen abanderado de la alianza.

Sobre las declaraciones de Pérez Cuéllar, quien dijo que Serrano no tiene buenas posibilidades como candidato, dijo que lo respeta.

“Respeto la opinión que pueda tener el presidente municipal, mi respeto nada más”, anotó.

