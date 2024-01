Reutilizarán casa de cambio de El Chamizal

Ciudad Juárez.- El Municipio contempla instalar un módulo de información turística en el lugar donde fue construida una casa de cambio en un área del estacionamiento de El Chamizal que corresponde a la Operadora Municipal de Juárez, afirmó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“La mayor cantidad de propuestas que hemos recibido es hacer una especie de un lugar de información turística, lo estamos revisando, queremos llevarlo al Cabildo para evitar este tipo de conflictos”, manifestó.

Dijo que sería un error destruir la construcción y mejor se puede aprovechar para dar a conocer a los turistas y a los mismos juarenses los lugares que tiene la ciudad para visitar.

Sobre la denuncia que los regidores panistas aseguraron que interpondrán ante la Fiscalía Anticorrupción por la edificación de la casa de cambio en un terreno en comodato de la Operadora de Estacionamientos, Pérez Cuéllar contestó que hará una colección de denuncias.

“De hecho voy a investigar en el récord Guinness quien tiene más denuncias, a ver si puedo ser el nuevo campeón del mundo y yo sigo trabajando, ojalá que ellos se pusieran a trabajar, que pudieran presumir como nosotros estamos presumiendo obra y trabajo”, declaró.

“Pero inclusive creo que después del 2 de junio les voy a terminar agradeciendo porque su estrategia me parece que es muy torpe, que no les va a dar el rendimiento que ellos quieren que les dé ni a nosotros nos va a afectar como quieren que nos afecte, y está bien que pongan todas las denuncias que quieran, yo voy a seguir trabajando”.

Sobre lo que dijeron los regidores acerca de que está encubriendo al director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez, (OMEJ), Andrés Domínguez Alderete, el alcalde dijo que el funcionario “fue un director proactivo que buscó generar más recursos, a mí eso no me parece mal, debió haber revisado el comodato, me parece que no lo revisó y no afectó al Chamizal de ninguna manera, insisto y perdón que lo diga, pero casi casi nos están acusando de querer regresar El Chamizal a los norteamericanos”. (Araly Castañón)