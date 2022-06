Reúnen lo mejor de McCartney en una caja especial por primera vez

Ciudad Juárez— Escritos, interpretados y producidos en su totalidad por Paul McCartney, sus tres álbumes en solitario homónimos que abarcan toda su carrera (McCartney de 1970, McCartney II de 1980 y McCartney III de 2020) ahora se empaquetarán juntos y estarán disponibles en una caja especial por primera vez.

El conjunto de cajas McCartney I II III estará disponible en tres formatos diferentes: vinilo en color de edición limitada, edición en vinilo negro y CD, cada uno de los cuales incluye tres impresiones fotográficas especiales con notas de Paul sobre cada álbum. La portada y la tipografía del boxset recién creadas para el estuche son de Ed Ruscha. Para reservar McCartney I II III, haz clic AQUÍ.

PUBLICIDAD

Completando 50 años de trabajo sin precedentes, cada álbum demuestra la creatividad incansable y el espíritu artístico aventurero de Paul McCartney. McCartney, el álbum número uno fue el primer álbum en solitario de Paul lanzado en 1970 y presenta temas atemporales "Every Night" y "Junk", junto con el clásico inmortal "Maybe I'm Amazed". Este álbum vio a una superestrella mundial de la música ser pionera en un enfoque casero novedoso para la grabación que, con el tiempo, se convertiría en un sonido codiciado y en el precursor de gran influencia del género alternativo "lo-fi".

Así como McCartney marcó el final de una era con el primer lanzamiento de Paul después de dejar la banda más grande de la historia, Paul lo hizo nuevamente en 1980, esta vez marcando el final de los gigantes del rock de los 70, Wings. Con un nuevo enfoque de las cosas, Paul escribió, interpretó y produjo la obra maestra de vanguardia McCartney II, que alcanzó el número uno en el Reino Unido y el número 3 en los Estados Unidos, produciendo clásicos como "Coming Up", "Waterfalls" y “Temporary Secretary”.

Con McCartney III, Paul volvió a lo básico para crear algunos de sus trabajos más reveladores hasta la fecha. Lanzado en diciembre de 2020, solo dos años después del álbum de Paul, Egypt Station, que encabezó Billboard, "Rockdown", vio a Paul convertir un tiempo inesperado en sus manos en una oportunidad para ingresar al estudio por su cuenta. Un disco íntimo y suelto con "Find My Way "y el favorito ahora en vivo “Women and Wives ", McCartney III presenta el don melódico de Paul a la vanguardia en todo momento. Tras su lanzamiento, McCartney III se ubicó en el número uno en las listas de álbumes oficiales del Reino Unido y en el número uno en la lista de ventas de álbumes principales de Billboard.

En una carrera inigualable, Paul siempre ha estado dispuesto a correr riesgos y divertirse en el camino: sus proyectos musicales han incluido álbumes clásicos, álbumes electrónicos, partituras de ballet, escribir para videojuegos y colaboraciones de campo izquierdo, en el camino, rompiendo récords de gráficos, récords de taquilla, ganando innumerables premios y siendo uno de los artistas más influyentes y venerados del mundo de todos los tiempos. McCartney, McCartney II y McCartney III capturaron y documentaron momentos clave de su singular carrera, cada uno de los cuales ofrece una instantánea personal de un artista único en un momento particular.

Paul encabezará el Festival de Glastonbury el sábado 25 de junio.