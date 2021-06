Reúnen firmas para defender El Chamizal

Cortesía / Una mujer proporciona su firma en apoyo a las organizaciones

Luis Carlos Cano C. El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Grupos defensores de El Chamizal se manifestaron ayer en la mañana frente a una de sus entradas, donde solicitaron la firma de los juarenses, ya que éstas serán anexadas al juicio de amparo que se sigue en el Poder Judicial de la Federación (PJF), con el fin de que ninguna parte del parque sea donada para construcciones.

Desde las 7:00 de la mañana y por espacio de dos horas, integrantes de las asociaciones Frente en Defensa de El Chamizal, Defendamos El Chamizal y Árboles en Resistencia estuvieron pidiendo la rúbrica de la comunidad como parte de las acciones para que el parque no se use para otros fines que no sean área verde y recreativa.

Asimismo, se pronunciaron por que el próximo presidente municipal respalde la petición de que en El Chamizal no haya más construcciones, se cancelen los comodatos que lo afectan como área verde, que se planten árboles en donde lo necesita y se le dé el mantenimiento adecuado, pues en la actual administración lo han descuidado mucho.

Teresa González y Marianton Ríos, organizadoras de la protesta, dieron a conocer que todos los viernes a partir de las 4:00 de la tarde, y durante un par de horas, estarán en el mismo lugar que se plantaron ayer, a un lado del puente peatonal del parque, en donde seguirán recabando firmas.

Estas rúbricas, dijeron los presentes en la protesta, se le entregarán al abogado Luis Benítez Villarreal, quien representa a los ciudadanos y organizaciones civiles que integran el Frente en Defensa de El Chamizal, en el juicio de amparo que se sigue en el Poder Judicial de la Federación.

Ayer fueron alrededor de 150 personas las que firmaron en apoyo para que este sitio emblemático de la ciudad no sea modificado, se le conserve como área verde y le den el mantenimiento que necesita, comentaron.

“Nuestro pulmón juarense está en peligro de ser privatizado, este espacio es de suma importancia, debemos tomar en cuenta que como ciudadanos debemos unirnos a esta lucha y ayudar a que este parque siga siendo público”, expresaban los manifestantes en el plantón. (Luis Carlos Cano C.)