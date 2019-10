Reúne a 300 personas Zumbatón Aprocáncer

Más de 300 personas participaron ayer en el ‘Zumbatón Aprocáncer 2019’ para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Vistiendo una camiseta rosa, hombres, mujeres y niños se movieron a diferentes ritmos con la intención de apoyar con los tratamientos para 28 pacientes de la Asociación Protectora de Niños con Cáncer de Ciudad Juárez, A.C (Aprocáncer).

“Es totalmente a beneficio, tanto la taquilla como la venta de camisetas, para juntar fondos y que la asociación siga dando los tratamientos y atención a los enfermos”, dijo Gilda Arroyo, organizadora del evento.

Esta es la sexta ocasión en que se reúnen grupos de esta ciudad y de El Paso en apoyo al combate de este tipo de cáncer, comentó la organizadora.

A raíz de que su madre padeció la enfermedad hace 20 años y es una sobreviviente, Gilda Arroyo es voluntaria de la agrupación.

“Nosotros no sabíamos nada de la institución, vendimos carros, joyas y todo lo que teníamos para poder sacar adelante a mi mamá, ella gracias a Dios está viva y eso me inspira a mí para ayudar a esas personas, nosotros pudimos, pero hay gente que no tiene recursos y Aprocáncer les provee el medicamento, operaciones y estudios”, platicó Arroyo.

Julia Torres, presidenta del consejo de Aprocáncer, comentó que cada año se suman más personas debido a que hay más conciencia y sensibilidad sobre la enfermedad.

Añadió que en la asociación se atienden varios tipos de cáncer, y de los 28 pacientes a los que se les brinda la ayuda, el 60 por ciento padece cáncer de mama.

Algunos tienen seis meses de ciclos de quimioterapias, otros hasta tres años debido a que algunos deben regresar cuando el padecimiento vuelve a manifestarse, comentó la titular.

“Tenemos la capacidad y lo hemos hecho, de atender hasta 50 pacientes mensuales, ahorita tenemos estos 28, pero nos hemos encargado de más, en lo que va del año hemos recibido un promedio de 160 pacientes, aproximadamente”, agregó Torres.

Fueron alrededor de 30 grupos los que se inscribieron en el Zumbatón, quienes bailaron a diferentes ritmos en el salón de eventos Alameda, ubicado en la Plutarco Elías Calles, casi esquina con Paseo Triunfo de la República.





