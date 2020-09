Retuvieron 258 autos ‘chuecos’ el fin de semana

Ciudad Juárez— El fin de semana pasado agentes de la Coordinación de Seguridad Vial retuvieron 258 vehículos por haber cometido alguna infracción, principalmente por no portar placas, y la mayoría de los propietarios los recuperaron, afirmó el presidente municipal Armando Cabada.

“Les deja el mensaje muy claro a los juarenses de que hay que conservar el patrimonio resguardado hasta en tanto no lo puedan regularizar”, comentó.

Aseguró que las infracciones por las que se retuvieron los autos fueron principalmente por falta de documentos que los acredite para poder circular en la ciudad.

Indicó que en estas acciones participan los tres niveles de gobierno para promover la legalidad.

Explicó que los autos que son retenidos se regresan a sus propietarios cuando demuestran la propiedad.

“Nosotros no tenemos esa facultad de decomiso, solamente la Secretaría de Hacienda, tanto estatales como federales, para que nosotros pudiéramos poner a disposición de Hacienda pues tendríamos que tener algún convenio, no tenemos ese convenio aún, no se descarta, también hay que decirlo, pero nosotros no estamos decomisando vehículos, estamos reteniendo”, subrayó.

Afirmó que los propietarios han recuperado sus autos demostrando la propiedad.

“Lo que hemos visto es que difícilmente los ponen en circulación nuevamente, creo que se ha entendido el mensaje de que todos parejos en cuanto a la legalidad para que regularicen su vehículos”, expuso Cabada.

“Entendemos que muchos por condiciones económicas no pueden hacerlo, pero es mejor esperar a tener la posibilidad a poner en riesgo el patrimonio”.

A su vez el director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez, Jorge Emilio Yáñez Arroyo, dijo que los vehículos retenidos se han trasladado a los corralones Cereso y Pemex, ubicados en el sur de la ciudad.

acastanon@redaccion.diario.com.mx